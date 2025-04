La liquidación del presupuesto abre la puerta unas nuevas cuentas tras ocho años

Manuela Millán Miércoles, 30 de abril 2025, 12:51 Comenta Compartir

Liquidación del presupuesto de 2024 con distintas visiones de los grupos municipales. El pleno de abril, que no ha tenido mociones tras un acuerdo entre los grupos por lo ocurrido con el apagón, solo ha contado con un asunto de relevancia y el único que se ha debatido; la liquidación de presupuestos, que no ha requerido votación puesto que se trataba de una dación de cuentas.

El concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, ha trasladado que los datos, si bien siguen siendo negativos, apuntan a una mejora de la senda económica del Ayuntamiento. Para el edil, responden a una razón esencial, «la aportación que hace al Ayuntamiento el Gobierno de España con un incremento exponencial de los ingresos por parte de la Participación de los Impuestos del Estado». «Sin embardo, los 18 meses del PP en el área de Hacienda ha hecho crecer la deuda en 40 millones», ha cifrado el edil.

Una aclaración en respuesta a la exposición del exconcejal de Hacienda 'popular', Chema Álvarez, que, en su intervención, ha relacionado la mejoría con «el gran trabajo del PP en la etapa de Gobierno local anterior». «Hemos conseguido reducir el periodo de pago a proveedores de casi tres años a ocho meses y hemos puesto orden, control y eficiencia en estos meses», ha resaltado.

Mientras, el actual concejal socialista advierte que «en el PP se arrogan el mérito de este resultado que sigue siendo negativo en cuanto al remanente de tesorería». «No sé si es desinformación, pero el efecto en las cuentas se ha producido por ese punto de inflexión, algo histórico, y es que el Gobierno central ha ingresado a estas cuentas hasta 48 millonesy se pueden hacer una idea de qué efecto tiene esta cifra en estas cuentas». Además, ha afeado que la Junta «no cumpla con su parte».

Un discurso muy distinto al del concejal del PP, que ha insistido en que el la buena senda en la que se encuentra en Ayuntamiento, con «los mejores datos de los últimos 22 años, tienen sello 'popular'». Además, ha afeado a los de JM+ que «presentaran una moción de censura a un partido que ha mejorado considerablemente los datos económicos de la ciudad».

Versión diferente

Los socialistas, por su parte, insisten a través de Lechuga que «es obvio que no en el PP en el gobierno anterior no llevaron ni una sola medida de reducción del gasto ni de eficiencia de los servicios públicos». «Solo hubo un aumento de ingresos por parte del Gobierno central, y no de esos 81 millones ficticios que el PP metió en su día en el presupuesto prorrogado», añade.

Por su parte, el portavoz de JM+, Luis García, ha trasladado a los 'populares', tras asegurar que «si se aprueban los presupuestos es gracias a su gestión», que durante la etapa de gobierno en la que fueron socios «no cumplieron la promesa de tener esas nuevas cuentas en el primer año y se dedicaron a apuntar en un excel los datos económicos de cada área». En el caso del portavoz de Vox, Manuel Ureña, ha desgranado algunas de las liquidaciones, especialmente la de los organismos autónomos, en los que «sigue habiendo datos negativos», y ha afeado que «se saque pecho». El resto de grupos, como el PP, le ha recriminado «lo fácil que es ver los toros desde la barrera».

Una vez liquidado el presupuesto, el equipo de Gobierno espera poder aprobar las nuevas cuentas municipales de 2025 en el mes de mayo, una vez que los distintos organismos implicados reciban el visto bueno del Ministerio.

Medidas de «oxígeno» del Ministerio

Por otro lado, Francisco Lechuga ha adelantado que el Ayuntamiento de Jaén se ha adherido este mismo miércoles a las medidas de alivio económico anunciadas por el Ministerio de Hacienda para los ayuntamientos que están en riesgo financiero, como es el caso de la capital, aunque podrán beneficiarse hasta 85. Unas medidas que han sido duramente criticadas por algunos alcaldes del PP en la provincia.

Entre esas medidas, se ha solicitado una ampliación del plazo de devolución de la deuda para que puedan pagarla «más fácilmente con una ampliación de plazos de diez años», entre ellas las del propio tranvía. Lechuga ha relatado en su intervención que «el pasado martes se abrió la aplicación electrónica por parte de Hacienda y el Ayuntamiento ya va a acogerse a esa oportunidad que desde el Gobierno se ofrece a 85 ayuntamientos en circunstancias económicas especiales, que están gobernados por grupos políticos de todos los signos».

Por otro lado, ha recordado que la aprobación de estas medidas de alivio financiero y de ampliación de plazos para la amortización de la deuda municipal tendría «una incidencia directa inmediata para que se refleje incluso el presupuesto de este año de 2025» y que «permitirá desplazar los vencimientos de los préstamos en las cuotas desde octubre a diciembre y que en la práctica supondría ya un alivio de más de doce millones con sus respectivos intereses de demora».