Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades y representantes de asociaciones vecinales. Ideal

La línea 22 del urbano, en pruebas, conecta la zona sur con el centro de Jaén

Realiza su primer recorrido para ajustar horarios y paradas con la sugerencia de los colectivos y el apoyo técnico municipal

Ideal

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:07

Comenta

Este lunes ha comenzado a funcionar en pruebas la línea 22 de transporte urbano, que conectará los barrios de la zona sur con el centro ... de Jaén, para ajustar paradas y recorridos, con un autobús eléctrico y una frecuencia de paso de 30 minutos que es la que se quiere garantizar en este recorrido circular, según ha informado el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  2. 2 Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén
  3. 3 El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias
  4. 4 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  5. 5 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  6. 6 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  7. 7 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  8. 8

    El Real Jaén regresa de vacío de Chapín tras perder por la mínima (1-0)
  9. 9

    El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras
  10. 10 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La línea 22 del urbano, en pruebas, conecta la zona sur con el centro de Jaén

La línea 22 del urbano, en pruebas, conecta la zona sur con el centro de Jaén