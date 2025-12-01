La línea 22 del urbano, en pruebas, conecta la zona sur con el centro de Jaén

Este lunes ha comenzado a funcionar en pruebas la línea 22 de transporte urbano, que conectará los barrios de la zona sur con el centro ... de Jaén, para ajustar paradas y recorridos, con un autobús eléctrico y una frecuencia de paso de 30 minutos que es la que se quiere garantizar en este recorrido circular, según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y los concejales de Transportes, María del Carmen Angulo, y Contratación, Francisco Lechuga, han conocido los primeros pasos que da el servicio y lo han hecho acompañados por representantes de asociaciones vecinales, que junto con técnicos municipales, de la empresa ALSA y de Policía Local han recorrido el trayecto para ajustarlo a un funcionamiento más preciso.

«Nos comprometimos con los vecinos de los barrios de El Tomillo, La Glorieta, San Felipe, El Almendral, Arco del Consuelo y La Merced a que volverían a contar con transporte público para acceder al centro de la ciudad y, tras su supresión hace unos 15 años, hoy dan un importante paso para recuperar este servicio esencial», ha señalado el alcalde en una nota.

El servicio partirá del Tomillo y tendrá inicialmente las siguientes paradas: centro educativo Andrés de Vandelvira, el Seminario, glorieta Lola Torres, Carrera de Jesús, Ramón y Cajal y Ejido de la Alcantarilla, realizando el recorrido de vuelta por la Senda de los Huertos para conectar de nuevo con la glorieta Lola Torres y llegar al Tomillo. Este recorrido y paradas así como el vehículo se irá adaptando a las necesidades de los usuarios y usuarias y del entorno.

«Damos respuesta a esta demanda histórica y, sobre todo, atendemos la petición de estos barrios con una alta tasa de población envejecida a la que, mediante esta nueva línea, facilitamos el acceso al centro de la ciudad y a sus servicios como, por ejemplo, el mercado de abastos de San Francisco para que puedan hacer sus compras diarias», traslada el Consistorio.

Los representantes vecinos de la asociación Arco del Consuelo (Juan Agüera), El Almendral (Dimas García), La Glorieta (Dolores Rivilla), El Tomillo (Fran Zuheros), San Felipe (Juani Gómez) y La Merced (Lupe Espinosa y María José Alcalá) se han dado cita esta mañana en la plaza de Santa María para comprobar que este servicio ya está funcionando por las calles de Jaén.

Asimismo, han aprovechado la ocasión para agradecer al Ayuntamiento su respuesta a esta demanda vecinal y han coincidido en que con la recuperación de este servicio, estos barrios dejarán de estar aislados al mismo tiempo que les permitirá seguir avanzando.

Ampliación de líneas

Este lunes también se ha dado luz verde a la ampliación de la línea 15 a la Magadalena y han empezado a funcionar los nuevos servicios con horarios más ajustados para los vecinos de la línea 13 a Cerro Molina y La Manseguilla y a Valdeastillas y Entre Ríos con el objetivo de atender a colectivos como trabajadores y escolares a los que un cambio de horario de paso les facilita el acceso al transporte urbano por autobús.

En el caso de Cerro Molina y La Manseguilla, en sintonía con lo que sus vecinos reclamaban, los horarios se han ajustado a las 7:30 de la mañana, las 15:00 horas de la tarde y las 22:30 de la noche.

Todos estos cambios estarán operativos de lunes a viernes o ampliados a sábados y domingos dependiendo de las líneas.