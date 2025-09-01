«Ligera recuperación» de los mercadillos este verano El sector supera una etapa de «incertidumbre» marcada por el auge del comercio electrónico y las dificultades por la crisis inflacionaria

Ambulante, a través de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Jaén, señaló que el sector se encuentra en un año de «ligera recuperación» con respecto a 2024, tras un «periodo de incertidumbre» marcado por la competencia de otros formatos comerciales, el auge del comercio electrónico y las dificultades derivadas de la crisis inflacionaria, y con la ayuda del «ocio playero».

Así lo manifestó en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Jaén y también miembro de la Federación Andaluza de Venta Ambulante, Antonio Figueroa, quien explicó que Sevilla y Málaga se consolidan este 2025 como las provincias andaluzas con «mayor número» de comerciantes ambulantes, una situación que responde a factores como «la densidad de población y la tradición histórica de mercadillos en la capital hispalense, así como al empuje turístico de la Costa del Sol».

«Se ha mantenido el número de vendedores y la asistencia de compradores, aunque con oscilaciones notables según la provincia, con repuntes en las zonas turísticas durante los meses de verano y caídas en el interior debido a las altas temperaturas», indicó el portavoz.

También detalló que la venta ambulante en Andalucía sigue «muy vinculada» a la estacionalidad, ya que donde hay «una mayor afluencia» es en primavera, verano y otoño, coincidiendo con «fiestas locales, buen clima y un mayor movimiento turístico». En cambio, los meses de invierno, «registran una menor presencia de compradores, salvo campañas puntuales como Navidad», confirmó al respecto.

Normativa y costes

Entre los principales desafíos, Figueroa destacó «la lentitud» en el relevo generacional, ya que la mayoría de los profesionales son vendedores de larga trayectoria y la incorporación de jóvenes al sector es «aún muy escasa».

En paralelo, afirmó que varios ayuntamientos han reforzado las exigencias sobre licencias y gestión de mercadillos, lo que, según la federación, «incrementa la presión sobre quienes intentan iniciar o mantener la actividad».

Sobre lo económico, el portavoz advirtió que los vendedores ambulantes deben hacer frente a cargas que, en ocasiones, son equiparables a las de un pequeño comercio con local fijo. «En algunos municipios, la tasa por ocupación de la vía pública llega a ser incluso superior al alquiler de un local comercial, y a ello hay que añadir gastos de combustible, transporte, reparaciones continuas o la renovación de vehículos debido al desgaste prematuro».

A pesar de estas dificultades, Figueroa aseguró que, el sector mantiene «un papel destacado» como dinamizador económico y social. «El comercio ambulante genera empleo, fomenta el autoempleo, ofrece productos a precios accesibles y da vida a barrios y plazas, reforzando la identidad cultural de nuestras ciudades», remarcó el portavoz, quien insistió en que el trato cercano y la experiencia de recorrer un mercadillo «son valores diferenciales frente al comercio electrónico».

