Mercadillo de la capital jienense, en una imagen de archivo. EP

«Ligera recuperación» de los mercadillos este verano

El sector supera una etapa de «incertidumbre» marcada por el auge del comercio electrónico y las dificultades por la crisis inflacionaria

E. L.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:08

Ambulante, a través de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Jaén, señaló que el sector se encuentra en un año de «ligera recuperación» con respecto a 2024, tras un «periodo de incertidumbre» marcado por la competencia de otros formatos comerciales, el auge del comercio electrónico y las dificultades derivadas de la crisis inflacionaria, y con la ayuda del «ocio playero».

Así lo manifestó en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Jaén y también miembro de la Federación Andaluza de Venta Ambulante, Antonio Figueroa, quien explicó que Sevilla y Málaga se consolidan este 2025 como las provincias andaluzas con «mayor número» de comerciantes ambulantes, una situación que responde a factores como «la densidad de población y la tradición histórica de mercadillos en la capital hispalense, así como al empuje turístico de la Costa del Sol».

«Se ha mantenido el número de vendedores y la asistencia de compradores, aunque con oscilaciones notables según la provincia, con repuntes en las zonas turísticas durante los meses de verano y caídas en el interior debido a las altas temperaturas», indicó el portavoz.

También detalló que la venta ambulante en Andalucía sigue «muy vinculada» a la estacionalidad, ya que donde hay «una mayor afluencia» es en primavera, verano y otoño, coincidiendo con «fiestas locales, buen clima y un mayor movimiento turístico». En cambio, los meses de invierno, «registran una menor presencia de compradores, salvo campañas puntuales como Navidad», confirmó al respecto.

Normativa y costes

Entre los principales desafíos, Figueroa destacó «la lentitud» en el relevo generacional, ya que la mayoría de los profesionales son vendedores de larga trayectoria y la incorporación de jóvenes al sector es «aún muy escasa».

En paralelo, afirmó que varios ayuntamientos han reforzado las exigencias sobre licencias y gestión de mercadillos, lo que, según la federación, «incrementa la presión sobre quienes intentan iniciar o mantener la actividad».

Sobre lo económico, el portavoz advirtió que los vendedores ambulantes deben hacer frente a cargas que, en ocasiones, son equiparables a las de un pequeño comercio con local fijo. «En algunos municipios, la tasa por ocupación de la vía pública llega a ser incluso superior al alquiler de un local comercial, y a ello hay que añadir gastos de combustible, transporte, reparaciones continuas o la renovación de vehículos debido al desgaste prematuro».

A pesar de estas dificultades, Figueroa aseguró que, el sector mantiene «un papel destacado» como dinamizador económico y social. «El comercio ambulante genera empleo, fomenta el autoempleo, ofrece productos a precios accesibles y da vida a barrios y plazas, reforzando la identidad cultural de nuestras ciudades», remarcó el portavoz, quien insistió en que el trato cercano y la experiencia de recorrer un mercadillo «son valores diferenciales frente al comercio electrónico».

