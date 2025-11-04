Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las estrellas Michelin de Jaén apoyan la 8ª Cumbre Mundial de Agencias de Viajes. En la imagen, Juan Aceituno de Dama Juana. Ideal

Líderes del sector turístico de 60 países se dan cita en Jaén

La capital acoge del 5 al 7 de noviembre la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes

C. C.

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

Jaén acogerá del 5 al 7 de noviembre la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, organizada por la Confederación Española de Agencias ... de Viajes (CEAV). Este evento internacional reunirá a más de 200 líderes del sector procedentes de 60 países de los cinco continentes, además de 20 presidentes de comunidades autónomas españolas y representantes de las principales empresas turísticas del país, como Iberia, Renfe, Amadeus o Civitatis, según informa la organización en una nota.

