Líderes del sector turístico de 60 países se dan cita en Jaén

Jaén acogerá del 5 al 7 de noviembre la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, organizada por la Confederación Española de Agencias ... de Viajes (CEAV). Este evento internacional reunirá a más de 200 líderes del sector procedentes de 60 países de los cinco continentes, además de 20 presidentes de comunidades autónomas españolas y representantes de las principales empresas turísticas del país, como Iberia, Renfe, Amadeus o Civitatis, según informa la organización en una nota.

Así, en la capital se darán cita los presidentes de las asociaciones nacionales de agencias de viajes de países como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Egipto, Australia, Argentina, Chile, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, Holanda, Kenia, Suecia, Finlandia, Italia, Bélgica, Malasia, Lituania o Nepal, entre otros.

El Palacio de Congresos de Jaén (Ifeja) será el escenario principal de las sesiones de trabajo, que abordarán los grandes desafíos del turismo actual: la inteligencia artificial en los viajes, la sostenibilidad, los nuevos modelos de remuneración, los métodos de pago B2B o la distribución aérea del futuro.

El programa se completará con una agenda cultural y social que incluye la ceremonia inaugural y cena cóctel en el Museo Íbero, una cena de gala en el Parador de Jaén —donde se entregarán los Distintivos Turísticos CEAV Matilde Torres y Vicente Blasco— y una visita especial a Úbeda, Patrimonio de la Humanidad.

«Es un honor que Jaén acoja un encuentro de este nivel. Pocas ciudades pueden presumir de recibir a los líderes que marcan el rumbo del turismo mundial. Es una oportunidad extraordinaria que debemos aprovechar al máximo», destaca Carlos Garrido, presidente de CEAV.

La Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes es el evento más relevante a nivel global en su ámbito y se celebra cada dos años en un país diferente. «Por primera vez, Jaén será su sede, atrayendo la atención de los principales medios internacionales del turismo y proyectando la imagen de una provincia moderna, acogedora y abierta al mundo», apuntan desde la organización.

Dama Juana de Juan Aceituno, Malak con Javier Jurado, Radis con Juan Mesa, Bagá de Pedro Sánchez y PanAceite de Manuel Valderas también apoyan esta cumbre.