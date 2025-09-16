Licitada la rehabilitación de 18 kilómetros de la A-44 a su paso por Jaén Afectará a su paso por Cambil, Cárchel, Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo

Martes, 16 de septiembre 2025

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 14 millones de euros (IVA no incluido) un contrato de obras para rehabilitar el firme de la autovía A-44, en la provincia de Jaén.

En concreto, afecta a 18 kilómetros, ubicados entre los puntos kilométricos 60 y 78, a su paso por Cambil, Cárchel, Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo, según ha informado el Gobierno de España.

Con esta actuación, se pretende «mejorar la regularidad superficial del firme actual y alargar su vida útil, garantizando unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas». Así, los trabajos consistirán en una eliminación parcial del firme y la reposición del ya existente.

Las obras proyectadas comprenden, en el carril derecho, fresado de nueve, 17 o 21 centímetros de espesor a lo largo de todo el carril de vehículos pesados, salvo en zonas en túnel y sobre estructuras. En el izquierdo, se prevé el fresado de tres o nueve centímetros de espesor a lo largo de todo el carril de vehículos ligeros, salvo en zonas en túnel y sobre estructuras.

En ambos carriles, se realizará la reposición con mezclas bituminosas (capa base, intermedia y rodadura) y la capa de rodadura será una capa de tres centrímetros de mezcla asfáltica discontinua (BBTM 11B).

En túneles

El proyecto también contempla la reposición de la señalización horizontal y balizamiento, así como de las espiras de aforos y juntas de dilatación.

Con respecto a las zonas de túneles y estructuras, se llevará a cabo un fresado y reposición posterior de la misma capa de rodadura con el fin de evitar problemas de gálibo y sobrepeso, respectivamente. Además, se llevarán acabo actuaciones en enlaces y resto de obras complementarias.

Estas obras forman parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido más de 101 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Jaén. De hecho, recientemente se han adjudicado por 10,9 millones de euros (IVA incluido) los trabajos de rehabilitación también en la A-44 entre Mengíbar y Jaén.

A estas labores se suman otras actuaciones, como las que siguen en marcha para la humanización de la travesía en Torreperogil, por otros 2,2 millones de euros (IVA incluido).