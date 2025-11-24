A licitación por 17 millones los trabajos de conservación y mantenimiento de las presas de Jaén

En busca de mejorar las infraestructuras hídricas de la provincia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado el expediente de ... contratación de servicios, de apertura del procedimiento de adjudicación de licitación y de aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y del gasto para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de las presas de titularidad pública de Jaén.

En concreto, el presupuesto base de licitación (IVA incluido) es 12.495.000 euros, estableciendo un plazo de duración de los trabajos de 36 meses, con una posible ampliación por un periodo máximo de 24 meses (el montante superaría entonces los 17,2 millones). Durante el año 2026 se destinarían 2.082.500 euros, al igual que en 2029, mientras que en los años 2027 y 2028 la cuantía sería del doble, alcanzando los 4.165.000 euros.

La licitación incluirá las intervenciones necesarias en los 17 pantanos y embalses públicos de Jaén y que son gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Los trabajos se centran en tres actividades grupo, consistiendo la primera en servicios necesarios para conseguir un soporte a la explotación en situación ordinaria y/o en situación extraordinaria, así como asegurar «unas condiciones normales de operatividad y cumplimiento de la normativa vigente». También se incluye «el cumplimiento de las dotaciones mínimas de personal a disponer en presas».

En el segundo grupo están los trabajos y servicios para el mantenimiento de los elementos constitutivos de la presa «con unos niveles de calidad lo más próximos posibles a los deseables, habida cuenta del estado del elemento en cuestión, prioridades y recursos disponibles».

Por último, en las actividades grupo III se incluyen las intervenciones ordenadas específicamente por el director, generalmente para atender a incidencias o situaciones de carácter excepcional que comprometan la seguridad de las presas.

Justificación

La Confederación justifica la necesidad de este contrato debido a «la elevada carga de tareas que tiene encomendadas, el limitado personal adscrito a la misma, la complejidad de los trabajos a realizar y la diversidad de especialistas que se requieren para acometer los trabajos señalados». Es por ello que se recurre a la licitación y se recurrirá a una empresa externa especializada, si bien estará «bajo la dirección y coordinación de los equipos técnicos de la CHG».

Los trabajos se licitarán por procedimiento abierto, no siendo el precio el único criterio a considerar para determinar la oferta con una mejor relación calidad-precio. Por tanto, será necesario presentar una oferta técnica (criterios de juicio de valor) a partir del 8 de enero de 2026, y al día siguiente se abre el plazo para la oferta económica, con criterios cuantificables automáticamente.