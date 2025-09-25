Licencia para la ampliación a Bachiller del IES Santa Teresa

Manuela Millán Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

Acuerdo para mejorar el Santa Teresa de la capital, que lleva a la espera cinco años. El Ayuntamiento de Jaén ha firmado a la Junta de Andalucía la licencia del proyecto básico de ampliación a Bachiller del IES Santa Teresa, un trámite rubricado por la Gerencia de Urbanismo. La Junta tiene ahora que realizar el proyecto de ejecución de las obras, un paso que el Consistorio confía en que «no se demore para que se pueda atender a alumnado y familias de Jaén».

La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, señala que la petición de la licencia para el proyecto básico se registró a finales del pasado mes de marzo y se ha resuelto «en apenas seis meses». La Junta tiene pendiente sacar aún a licitación el contrato del proyecto de ejecución de las obras en el centro escolar del Bulevar, obras destinadas a implantar los ciclos de Bachiller de Ciencias y Ciencias Sociales, unos ciclos que se anunciaron en 2020, hace ya cinco años, estando en el Gobierno andaluz la coalición de PP y Cs.

Detalles

El proyecto básico define las características generales y las prestaciones de la obra, y es suficiente para solicitar una licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero no para iniciar la construcción.

«Por nuestra parte, la licencia, más que un trámite administrativo, demuestra que el Ayuntamiento cumple en un corto espacio de tiempo y toca ahora a la Junta a dar respuesta con el proyecto de ejecución a las familias y estudiantes que llevan mucho tiempo esperando», señala Colomo.

Además, añade que «este equipo de Gobierno responde a las reivindicaciones de la comunidad educativa atendiendo con diligencia estos trámites». «Sabemos que es una ampliación que espera desde hace más de cinco años y que esperamos que la Junta sea sensible con las demandas de este centro y del barrio y agilice los plazos», sentencia.