Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Victoria Jiménez, Manuel Fernández y Julio Millán, en la rueda de prensa. Subde

'Libertad sin ira': 130 jóvenes artistas para emocionar a todas las generaciones

Música, poesía, danza, flamenco, carnaval, artes visuales y performance se articulan en un recorrido que pone en valor la diversidad cultural y religiosa

E. López

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Jóvenes de la provincia de Jaén protagonizan el espectáculo 'Libertad sin ira', enmarcado en la programación de 'España en Libertad. 50 años', promovida por el ... Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de su Comisionado para la celebración del hito, y respaldada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  3. 3 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  4. 4

    Un cómic que te deja 'En vela'
  5. 5 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  6. 6 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno
  7. 7 Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas
  8. 8

    La trashumancia recorre más de 500 kilómetros en busca de los verdes prados de Vilches
  9. 9 Los presupuestos de la capital «supondrán la mayor subida de impuestos de la historia»
  10. 10 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Libertad sin ira': 130 jóvenes artistas para emocionar a todas las generaciones

&#039;Libertad sin ira&#039;: 130 jóvenes artistas para emocionar a todas las generaciones