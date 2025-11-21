'Libertad sin ira': 130 jóvenes artistas para emocionar a todas las generaciones

Jóvenes de la provincia de Jaén protagonizan el espectáculo 'Libertad sin ira', enmarcado en la programación de 'España en Libertad. 50 años', promovida por el ... Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de su Comisionado para la celebración del hito, y respaldada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, y la directora artística del proyecto, Victoria Jiménez, ha subrayado que «celebrar estos cincuenta años de libertad y democracia es reconocer el camino colectivo que nos ha permitido construir una sociedad basada en la convivencia, el respeto a los derechos y la participación ciudadana». Asimismo, ha destacado que la memoria democrática y la cultura son «herramientas esenciales para reforzar la conciencia cívica» y proyectar un futuro de «compromiso con la libertad».

En relación con la implicación de la juventud, Fernández ha señalado que «queremos trabajar con nuestra juventud, haciéndola partícipe y protagonista, para que tenga un papel activo en las acciones que se van a organizar para celebrar y dar a conocer la memoria democrática española. Pretendemos que nuestro trabajo sea una oportunidad para afianzar los valores democráticos y la convivencia en paz, además de posibilitar espacios para que los y las más jóvenes puedan construir diálogos con nuestra historia y los nuevos discursos contemporáneos».

Por su parte, el acalde, Julio Millán, ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Jaén para la realización del evento y ha afirmado que 'Libertad sin Ira' es una forma «original, fresca y juvenil de celebrar la democracia» y remarcado que la cultura, la igualdad, la innovación o el arte «son hoy también lenguajes que expresan la defensa de nuestro modelo de convivencia y rechazan posiciones extremistas, retrógradas o de retroceso».

Espacio de conciliación

El espectáculo 'Libertad sin ira' combina distintas expresiones artísticas y se concibe como un espacio de conciliación y reflexión sobre los derechos y libertades conquistados en estos cincuenta años de democracia en España. Música, poesía, danza, flamenco, carnaval, artes visuales y performance se articulan en un recorrido que pone en valor la diversidad cultural y religiosa, la libre expresión de identidades y lenguajes LGTBIQ+, el reconocimiento de mujeres artistas silenciadas, la defensa de la naturaleza y la libertad de reunión y expresión.

Mesas de reflexión, el día 26 Como parte de la programación elaborado desde el comisionado, Jaén acogerá también unas mesas de reflexión para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. La cita, tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas, en la sede de la Subdelegación del Gobierno. La mesa de Jaén girará en torno al universo de las letras y las artes narrativas como eje para narrar, cuestionar, preservar y proyectar nuestra identidad colectiva. El encuentro explorará cómo la palabra ha acompañado y modelado los procesos de cambio, memoria, libertad y democracia durante los últimos cincuenta años, consolidándose como motor de transformación cultural. Participarán voces destacadas del pensamiento, la creación y la gestión cultural, entre ellas Alberto Conejero, poeta y dramaturgo; Ana Belén Santiago, directora artística del Teatro del Barrio; Elena Cabrera, redactora jefa de Cultura de eldiario.es; Javier Moscoso, investigador del CSIC; Kike Labián, especialista en arte e innovación social; Marisol Mena, directora de la oficina del Comisionado; Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea; Tomás Afán, dramaturgo del Teatro La Paca; y Vicente Ruiz, director de la UNED en Jaén, escritor e historiador.

Victoria Jiménez hay explicado que el evento está integrado por más de 130 profesionales, la mayoría menores de 35 años, y está diseñado para emocionar a todas las generaciones, aunque con especial atención a la juventud. Además, se ha concebido como un espectáculo inclusivo, ya que estará apoyado visuales y se cuenta también con la colaboración de Aprosoja.

Entre las actuaciones destacan: 'Mis Alas' del grupo Mal de Los Villares; la danza contemporánea y urbana del Estudio Noveno; intervenciones de mujeres flamencas jienenses; el Show Gospel de Jaén Jazzy, con visuales de Salud Rueda; agrupaciones de carnaval; y la propuesta de K-pop de Razt Dance Crew, con visuales de La Cascada Producciones.

La poesía formará también parte de la propuesta mediante un collage de textos dirigido por Carlos Aceituno, y el cierre estará a cargo del Coro de Rock de Jaén, interpretando 'Libertad sin ira' de Jarcha, acompañado de una versión signada de Aprosoja, reafirmando el carácter inclusivo y colectivo del proyecto.

El espectáculo se celebrará el jueves, 27 de noviembre, a las 20:00 horas en la Plaza de las Batallas, con una sesión musical previa a cargo del colectivo Kurah Club, con Virxe y Mariscal DJ. Toda la información referente al evento podrá seguirse a través de redes sociales en el perfil de Instagram @libertadsinira_jaen.

El subdelegado ha invitado a toda la ciudadanía jienense a participar en este espectáculo y en el conjunto de actividades de 'España en Libertad. 50 años', destacando que «es un momento para reflexionar sobre nuestro pasado, valorar los logros alcanzados y renovar nuestro compromiso con la democracia y la libertad».