Las leyendas del Castillo protagonizan la visita del '1200 años de vida en el Castillo'

C. C. Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:57

Las historias y leyendas del Castillo de Santa Catalina se convirtieron anoche en las protagonistas del programa '1200 años de vidas en el Castillo'. A través de dos personajes narradores, los participantes recorrieron las distintas estancias de la fortaleza mientras descubrían episodios que mezclan hechos históricos y relatos legendarios.

Entre las narraciones, los visitantes pudieron conocer el origen del nombre de Jaén, la razón por la que se la conoce como la 'tierra del ronquío', la historia de la torre de las damas, la leyenda del tesoro de la cabeza de toro o cómo, en tiempos de Al-Ándalus, la ciudad llegó a ser la mayor productora de manufacturas de seda, entre otras historias.

El programa '1200 años de vidas en el Castillo' está organizado por el Patronato Municipal de Cultura y Turismo, con la colaboración de la empresa Baraka Project, responsable de las visitas teatralizadas. Esta iniciativa forma parte de los actos conmemorativos por el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén.