Lazos rosas para prevenir el cáncer de mama Durante toda la mañana cinco mesas han informado acerca de la prevención del cáncer de mama. / J. Mudarra Ajicam se ha tirado a la calle para concienciar acerca de la necesidad de prevenir el cáncer de mama a través de la autoexploración JESÚS MUDARRA Jaén Jueves, 17 octubre 2019, 14:53

Hoy la Asociación Jienense contra el Cáncer de Mama se ha echado a la calle para concienciar acerca de la necesidad de prevenir esta enfermedad. Lo ha hecho con cinco mesas distribuidas por la capital en las que se han repartido folletos que han hecho hincapié en la importancia de la autoexploración de las mujeres y poniendo lazos de tela rosa en el pecho de los transeúntes.

Natividad Cueto, presidenta de Ajicam, ha explicado que el de hoy es un día especial para su asociación: «Hoy es uno de los días más importantes para nosotros y además desarrollamos nuestro trabajo con mucha alegría y mucho compromiso porque lo que intentamos es, como pacientes de cáncer de mama que hemos sido y muchas lo siguen siendo, concienciar a toda la población de que las herramientas que tenemos para la prevención de esta enfermedad en están en nuestras manos. Es decir, sobre aprender a autoexplorarse«.

Poniendo un lacito rosa en le pecho de los transeúntes, las voluntarias de Ajicam ha querido hacer una llamada de atención «para que si ellas recuerdan que hace tiempo que no han ido a la mamografía que acudan, que si no les llega la carta que lo reclamen y que sean valientes, que si notan algo que no lo dejen para mañana sino que acudan al médico».

Además se han repartido unos folletos formativos sobre cómo deben autoexplorarse las mujeres y demás información útil a la hora de provenir esta enfermedad. «Se puede salir de esta enfermedad pero hay que ser valientes no solo cuando se diagnostica sino antes también para acudir porque puede que no sea un cáncer de mama«, ha adjuntado Cueto.

La presidenta ha hablado además de que hay dos sectores de la población femenina que aún se encuentran sin información ni concienciación sobre esta enfermedad: las menores de 50 años y las que ya han superado la enfermedad. «Encontramos que hay una franja de edad joven que no tiene conocimiento de la enfermedad, sin ninguna exploración y sin ningún tipo de prueba. Creemos que esa población corre un gran riesgo y más si tienen antecedentes familiares. Están apareciendo muchos casos de mujeres durante el embarazo y también hay que trabajar en el vacío que les queda a muchas mujeres cuando superan la enfermedad, que no saben las secuelas que les quedan«, ha explicado.

Seguirán con su lucha de una manera muy especial el domingo día 27 de octubre, cuando recorrerá la capital jienense la novena marcha 'Jaén se viste de rosa'. Será a partir de las 11:00 horas cuando desde Ajicam esperan que miles de personas les acompañen en una caminata que sirva para poner el foco de atención sobre el cáncer de mama. «Salimos para decirles a todas las mujeres que sufren esta enfermedad que no están solas, que estamos con ellas y que sean valientes», ha finalizado Natividad Cueto.