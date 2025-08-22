Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras de la futura lavandería, en la Ciudad Sanitaria. M. M.
Obras públicas

La lavandería de la Ciudad Sanitaria «sigue su curso» y ya se encuentra al «20%» de ejecución

Las obras comenzaron en el mes de mayo y el edificio cuenta con un presupuesto de unos ocho millones y un plazo de ejecución de 17 meses

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:58

En proceso. Las máquinas para dar forma a las esperadas y debatidas obras de la lavandería de la que será la futura Ciudad Sanitaria siguen ... en marcha desde que comenzara esta actuación, el pasado mes de mayo, y ya se encuentran «al 20% de ejecución». Así lo confirman fuentes de la Junta a este periódico, que añaden que «la obra continúa según las previsiones establecidas inicialmente».

ideal La lavandería de la Ciudad Sanitaria «sigue su curso» y ya se encuentra al «20%» de ejecución

