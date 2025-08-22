La lavandería de la Ciudad Sanitaria «sigue su curso» y ya se encuentra al «20%» de ejecución

En proceso. Las máquinas para dar forma a las esperadas y debatidas obras de la lavandería de la que será la futura Ciudad Sanitaria siguen ... en marcha desde que comenzara esta actuación, el pasado mes de mayo, y ya se encuentran «al 20% de ejecución». Así lo confirman fuentes de la Junta a este periódico, que añaden que «la obra continúa según las previsiones establecidas inicialmente».

Situada en el paraje de las Lagunillas, el futuro edificio, que tiene un plan de ejecución de diecisiete meses, por lo que deberían estar terminadas en torno a octubre del próximo año, alberga una superficie total de 4.548,40 metros cuadrados con una capacidad de procesado de 10.000 kilos de ropa diaria que podría llegar incluso a 18.000. Cada lavado soportar cerca de 500 kilos y se baraja la opción de incorporar un segundo túnel. La inversión cuenta con un presupuesto cercano a los 8,2 millones de euros, financiado con Fondos FEDER del Programa Andalucía 2021-2027.

Detalles del edificio

La edificación se distribuye en dos grandes áreas, la de administración con unos 500 metros cuadrados y otra de lavado de 4.000 divididos por barrera sanitaria que permita disponer de zona de sucio y otra de limpio, ambas con un proceso que permita el confort de los trabajadores y un tráfico definido del textil. Además, contará con 35 empleados en el servicio de limpieza y otros seis en el área de administración, tal y como trasladaron los responsables de la obra (la empresa Vialterra) en la visita de las autoridades cuando comenzaron las obras.

Del mismo modo, las zonas exteriores de aparcamiento estarán cubiertas con placas fotovoltaicas de forma que autogeneren 30 kilowatios de potencia eléctrica y minoren el consumo energético del proceso industrial, con cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, 68 plazas de aparcamiento y cuatro plazas adaptadas a personas con movilidad reducida. Se ejecutará una cubierta ajardinada de forma que genere un gran manto verde con claraboyas que permitan un trabajo diurno interior sin necesidad de iluminación artificial.

Mucho por hacer

Una vez que este edificio vaya tomando forma es necesario seguir avanzando en el tratamiento de los terrenos, inundables en toda la zona. «Desde primera hora hay un problema hidráulico que requiere una solución tremendamente compleja y por ello el Servicio Andaluz de Salud y la Confederación han tenido que poner en marcha un proyecto en dos fases», dijo la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, en el mes de mayo. Desde entonces, no se conocen novedades o avances en este sentido.

La primera terminó a finales de 2024 donde se establecieron los puntos calientes del problema hidráulico y «ahora quedaría la segunda, de reunión y aquilatar el proceso». Aunque la viceconsejera añadió que «tiene buenas sensaciones».

Al igual que ocurre con otros grandes proyectos anhelados en esta provincia (como la Ciudad de la Justicia) el retraso de la Ciudad Sanitaria en Jaén supera ya los 16 años, pues la primera vez que se habló de este proyecto en el Parlamento Andaluz fue en año 2008. Desde entonces, el cruce de acusaciones entre las formaciones políticas no ha dejado de sucederse, así como los retrasos de esta gran infraestructura, que dio un paso importante, por primera vez, con la puesta en marcha de la construcción de la lavandería, también con varios años de retraso.