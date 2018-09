Lapidaciones digitales En este caso y propio de los tiempos modernos, se ha perdido la aspereza y rugosidad de la piedra por la finura y plasticidad del teclado MANUEL MOLINA Domingo, 30 septiembre 2018, 16:22

Palestina es una tierra de abundantes pedregales. Quienes no conocen la zona lo pueden apreciar en cada referencia fílmica o en cualquier informativo con imágenes en el que una parte normalmente tira piedras y otra dispara, mientras el mundo sigue a sus cosillas. En la antigüedad bíblica ya existía la costumbre judía de lanzar piedras, no solo en modo pastor con honda, sino hacia otro. Tanta afición había que se convirtió en parte de la ley, en sentencia y a la vez en algo cargado de simbolismo. No había nada más ritual que lanzar piedras contra alguien (o algo) para acusarlo, señalarlo ante el común de la población. Y tanto gustillo le tomaron al asunto que crearon un sistema de pena, incluso capital, que consistía en exponer en las afueras de los lugares habitados a un acusado (hombre o mujer) y matarlo a pedradas. Lapidación se llama el asunto, proveniente de 'lep', piedra o roca en indoeuropeo, que paradojas, también dio a luz el término lápida.

Es curiosa la historia de las lapidaciones o al menos a un servidor le ha llamado la atención el hecho de buscar los motivos por los cuales se apedreaba hasta la muerte a una persona en la cultura judía. La blasfemia, la idolatría, el ocultismo podían ser causas., pero me resulta una relevante como es el adulterio. Curioso, solo lo podían ser una mujer casada, y atención, un hombre soltero. También resulta llamativo que los testigos de los hechos fueran los primero encargados de tener el honor de lanzar las primeras piedras, para continuar la turba ociosa de rematar la faena. Resulta memorable en ese sentido la escena de los Monthy Python en 'La vida de Bryan'. Jesús, fue de los pocos en la Biblia que intentó poner freno a la barbarie con aquello de que tirara el primero que estuviese libre de pecado y se hizo mutis por parte de los apedreadores. Los romanos no gustaron de esas formas de martirio y lo cambiaron por la cruz. Una extraña Sharia en el mundo musulmán continuó con la querencia a las lapidaciones aunque el Corán nunca lo menciona y en la parte más tolerante se cambiaron piedras por cien azotes.

Asisto perplejo a la nueva lapidación. En este caso y propio de los tiempos modernos, se ha perdido la aspereza y rugosidad de la piedra por la finura y plasticidad del teclado. La entrada en red social funciona como una sofisticada lapidación. Se elige un individuo y se le señala con un bulo o con una hipérbole. Se salta la fase de testigos y como olor de excrementos acuden fieles y honrados ciudadanos (hombres y mujeres) para lanzar su 'tuit' o su comentario. El acusado (hombre o mujer), por lo general atisba un intento parecido a la defensa, pero la pléyade de lapidadores es tan amplia y sobre todo sonora, que da lugar en la mayor parte a la indefensión. Así es que una acusación por el mero hecho de serla se convierte en sentencia. Dicen que San Pablo, que debía gozar de buena salud y físico, sobrevivió a varias lapidaciones. En el caso digital muchos casos caen con los primeros comentarios y respuestas, si se resisten llegan los 'hastag', que ya es condena mayor, no en las afueras de las redes sino en la plaza principal.