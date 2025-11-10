Lanzan un ChatGPT plural y transparente a la española con aportación jienense

Una iniciativa pionera, transparente, sostenible y 'made in Spain'. Es la idea de ALIA, una iniciativa pionera en la Unión Europea que busca proporcionar una ... infraestructura pública de recursos de IA, como modelos de lenguaje abiertos y transparentes, para fomentar el impulso del castellano y lenguas cooficiales -catalán, valenciano, euskera y gallego- en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo.

En otras palabras, un ChatGPT mejorado, dentro de la normativa europea sobre IA, a la española, con financiación íntegramente pública del Gobierno de España, en el que se ofrece el origen de las fuentes y que, al contar con la participación de distintos centros de investigación repartidos por el país, es menos contaminante y más plural. Así lo resume Alfonso Ureña, catedrático de informática del Área de Lenguaje de Sistema Informático de la Universidad de Jaén y director de SINAI, integrado en el Centro de Estudios Avanzados en TIC (CEATIC) de la UJA. Forman parte del equipo que da vida a ALIA y se encarga de potenciar las habilidades de la IA para entender y generar español, además de integrar las particularidades culturales y lingüísticas de su uso en Andalucía, y usos lingüísticos específicos en dominios clave como el legal y administrativo, el biosanitario y el patrimonial.

Pero ¿por qué hace falta un ChatGPT de fabricación española? «En estos tiempos, es necesaria una soberanía tecnológica como país y no depender de terceros», explica Ureña, y destaca que es importante «tener sistemas que sean abiertos, que se sepa cómo se ha entrado en el sistema y qué datos ha utilizado, es decir, que sea transparente». Destaca, además, que esta idea se refuerza al contar con una financiación cien por cien pública «que garantice el acceso universal a la ciudadanía para que haya posibilidades de impulso de productividad laboral y mayor accesibilidad digital para todos los colectivos».

«El objetivo es facilitar la creación de una nueva generación de recursos y servicios tecnológicos innovadores enriquecidos con el inmenso patrimonio lingüístico del castellano, hablado por 600 millones de personas en el mundo, y las lenguas cooficiales, catalán, valenciano, euskera y gallego», manifiesta Ureña, por lo que hay que «promover la soberanía lingüística y tecnológica mediante el desarrollo de modelos propios».

ALIA (Artificial Language Intelligence Alliance) está coordinado por el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), y constituye «el mayor esfuerzo institucional en inteligencia artificial de uso público en el ámbito hispanohablante». Además del BSC y del CEATIC, en ALIA participan otros centros de investigación líderes nacionales en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural como el centro CiTIUS de Galicia, el centro HiTZ de País Vasco y el CENID de la Comunidad Valenciana.

El proyecto se distingue por su transparencia, fiabilidad y accesibilidad, en línea con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Su carácter público «garantiza que cualquier persona, institución o empresa pueda acceder a modelos lingüísticos de inteligencia artificial en español de alta calidad».

Ureña explica que, además, en ALIA habrá modelos específicos, no solo uno de propósito general como puede ser el producto de OpenAI o Gemini de Google. «Habrá modelos más pequeños en vez de un súper-ChatGPT, pues para una vión de seis personas no hace falta un Airbus, es malgastar recursos, y es la idea que llevamos a la IA para que sea más sostenible», subraya.

«Un acicate transformador e innovador» El carácter público de ALIA garantiza que cualquier persona, institución o empresa pueda acceder a modelos lingüísticos de inteligencia artificial en español de alta calidad, desarrollados con criterios éticos, científicos y sociales en línea con los principios de inteligencia artificial confiable, según indican sus creadores. Desde SINAI difunden todas las posibilidades que brinda a la sociedad y a la economía andaluza, dado que «facilitará transferir el potencial científico en inteligencia artificial» de la Universidad de Jaén a la industria andaluza, lo que significa «un acicate transformador e innovador». En palabras del director de SINAI, «ALIA es una oportunidad de innovación para la empresa andaluza, y así se lo trasladamos para que entre ellos y nosotros multipliquemos el potencial de la inteligencia artificial generativa para Andalucía».

Fue en 'HispanIA 2040 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la IA de código abierto y marca española. Para ello se cuenta con uno de los superordenadores más potentes del mundo, ubicado en Barcelona, y colaboración de centros de todo el país. Su uso puede ir desde un 'chatbot' en la Agencia Tributaria para consultar de respuesta inmediata, a apoyo en los diagnósticos o relativos al ámbito sanitario que aceleren la decisión de los tratamientos.