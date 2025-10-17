Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«¡Al ladrón!»: Detenido tras arrancar una cadena del cuello de una mujer en Jaén

El hombre se dio a la fuga y fue retenido por testigos del robo en un portal de la capital

Enara López de la Peña

Jaén

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:34

Susto con buen final en el casco antiguo de la capital jienense. La Policía Local de Jaén ha detenido a un hombre de 48 años por un robo con fuerza que ocurrió en el interior del portal de un bloque de pisos de la ciudad, al hacerse con una cadena de oro y darse a la fuga, según informa en una nota el Ayuntamiento de Jaén.

Ocurrió el primer fin de semana de la Feria de San Lucas, aunque lejos del recinto y de los lugares de ocio. En el día a día del matrimonio, no habrían imaginado que terminarían la jornada con un momento tan tenso.

El presunto autor del delito abordó a la pareja y, de golpe, arrancó del cuello de la mujer una cadena, tras lo cual salió corriendo. Pero no llegó muy lejos. Varios testigos, entre ellos el marido de la víctima, se echaron a la carrera tras el hombre, al grito de «¡al ladrón!». Así, gracias a la colaboración ciudadana, lograron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de un patrulla policial.

Los agentes de la Policía Local recibieron el aviso y tras recabar los datos de lo sucedido y hacer las comprobaciones oportunas, el ladrón fue detenido por un robo con violencia. El matrimonio se encuentra en buen estado y recuperaron la cadena.

