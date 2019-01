«Hacer más de 200 kilómetros cada día solo para ir a trabajar es duro pero no queda otra» Granada es la provincia andaluza a la que más jienenses van a trabajar y vuelven en el día. / G. MOLERO Más de un tercio de los trabajadores jienenses van cada día a otro municipio diferente del que residen para trabajar y cada vez son más MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Domingo, 20 enero 2019, 00:21

Todavía no son las siete de la mañana e Isabel Alcántara, como cada mañana, ya está lista para coger el coche un buen rato antes de su jornada laboral. Le esperan 110 kilómetros de carretera, los que separan Torredelcampo, donde vive, de Granada capital, donde trabaja. Sobre las ocho comienza su horario y a las tres de la tarde vuelve a casa, otros tantos kilómetros de conducción. En total, más de dos horas todos los días pegada al volante, como mínimo. Isabel es una de los 16.412 jienenses que, residiendo en la provincia de Jaén, trabajan en otra andaluza. Son cinco mil más que hace cinco años. Así lo reflejan los datos de Movilidad laboral del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dados a conocer esta semana y que recogen un claro aumento de la movilidad de los trabajadores, una de las consecuencias evidentes de la crisis económica. La llamada flexibilidad del trabajador.

La falta de empleo hace que muchos estén dispuestos a trabajar lejos de casa, pero no siempre es posible hacerlo trasladando a la familia al completo o bien no se quiere por otros motivos personales, como tener que hacer frente a una hipoteca, preferir vivir en una localidad determinada donde la vivienda es más asequible o contar, por ejemplo, con los abuelos cerca para echar una mano con los hijos. Es entonces cuando se ven 'obligados' a depender del transporte. También son frecuentes casos de profesores o sanitarios con plaza o destino en otra provincia que van y vienen a diario.

¿Compensa? «Es duro. Me gustaría algo más cerca, claro, pero aquí es muy complicado. No me queda otra. En mi caso sí compensa porque el trabajo me gusta, el horario es bueno y vengo de Madrid, que acostumbrada allí al tiempo que muchas veces se echa para ir al trabajo...», admite Isabel. «Muchos días me llevo el 'tupper' y como allí, en el trabajo, porque si no llego súper tarde a casa para comer. No soy la única», apunta. Su pareja trabaja en Jaén capital y además, con una niña pequeña, tener a la familia cerca ayuda.

«Algo de miedo»

A pesar de ello, no es lo más normal. Y la mayoría lo hacen porque es la solución que les parece menos mala o «porque no te queda otro remedio». El gasto en gasolina es elevado llevándose un buen bocado de los ingresos y hay otros factores negativos, como el cansancio, el estrés que genera sumar a una jornada laboral completa muchos kilómetros para llegar al lugar de trabajo o el riesgo de estar en carretera. Sí es mucho más habitual hacerlo a otro pueblo dentro de la provincia. A alguno cercano la mayor de las veces, con destino a localidades más grandes o a la capital, sobre todo de su área metropolitana y en puestos sin jornada partida, solo de mañanas o de tardes.

Pedro Carmona es maestro y tiene su destino en La Carolina, aunque es de Bailén. Allí tiene casa y viven su mujer y sus hijas. Así que cada día comparte coche con otros dos compañeros en situación idéntica y juntos hacen unos 60 kilómetros diarios, de lunes a viernes. «Al final te acostumbras, aunque los días que estas mañana y tarde se hacen larguísimos y la vuelta da algo de miedo», admite. Es algo cada vez más habitual a tenor de los datos. A fecha de diciembre de 2018, había en Jaén 82.142 personas que trabajaban en un municipio de la provincia diferente a aquel en el que residen, según el IECA, teniendo que realizar desplazamientos habituales, en muchos casos a diario. La cifra es también la más destacada de los últimos años, seis mil más que hace uno y once mil más que en 2013. Cinco cursos atrás, sin embargo, el número de los que vivían y trabajaban en el mismo municipio apenas varía: 168.552 de ahora por 168.097 de entonces.

Actualmente, son en total 98.314 los jienenses que trabajan en un municipio diferente a aquel en el que viven. Es decir, casi el 37% de los trabajadores de Jaén hoy en día, más de un tercio, tienen que desplazarse a otra localidad que no es la suya para trabajar, una cifra que ha ido a más con la crisis y que sigue creciendo.