5,2 kilómetros para retomar las obras de la Autovía del Olivar

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la contratación de las obras de la autovía del Olivar por más de 40 ... millones de euros --en concreto, 40.840.523 euros-- entre Martos y Arroyo Salado, en la provincia de Jaén. De esta forma, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pretende retomar las obras en esta autovía con un nuevo tramo de 5,2 kilómetros.

La actuación supone la prolongación hacia el oeste del tramo de autovía existente entre Jaén y Martos, continuando la conversión en autovía de la A-316 hasta el Arroyo Salado. Además, dará respuesta a dos problemas históricos en la zona como el acceso al futuro Polígono Olivarero y el estudio de las soluciones de acceso a la ampliación del Polígono Cañada de la Fuente desde la autovía.

La sección tipo prevista para la futura autovía consta de dos calzadas de dos carriles por sentido de circulación, de siete metros de ancho cada una. Ambas calzadas se encuentran separadas por una mediana de seis metros de anchura. La primera parte del trazado discurrirá próxima a la actual carretera A-316 por su margen izquierdo, con un perfil claramente descendente, dando lugar a desmontes y terraplenes de altura inferior a ocho metros. En su parte final se alcanza el amplio valle del Arroyo Salado.

La obra comprende la implantación de cinco estructuras, un paso inferior de carretera, tres pasos inferiores de camino y un paso superior de vía verde. Igualmente, contempla las restituciones de caminos y otros viales necesarios para garantizar las condiciones de accesibilidad existentes en la actualidad, destacando entre ellos la Vía Verde del Aceite.

Conexiones

Además, se prevén medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental como el diseño de balsas de recogidas de vertidos junto al arroyo Salado. Para mantener la continuidad de la carretera A-316 será necesaria la ejecución de desvíos provisionales. El plazo de ejecución de los trabajos será de 36 meses.

La Autovía del Olivar se concibió para mejorar las conexiones entre las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Actualmente se encuentran en servicio el tramo entre Úbeda y Martos, en la provincia de Jaén, y el tramo entre Cabra y Lucena, en la provincia de Córdoba.