La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses
La Audiencia da la razón al Ayuntamiento tras varios recursos de la empresa que lo gestionaba y cuyo primer fallo en favor del Consistorio se emitió en 2020
Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:25
El castillo y el poblado de Otiñar vuelven a pertenecer al Patrimonio Histórico Municipal, después de 200 años. Es es el titular que publicaba este ... periódico en julio del año 2020, después de que la justicia fallara a favor del Ayuntamiento frente a la empresa privada denunciante. Sin embargo, ha costado un poco más. No ha sido hasta julio de este año cuando la Audiencia Provincial ha dado la razón nuevamente al Consistorio, tras los diversos recursos de la entidad privada que lo gestionaba, según una nueva sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.
En la resolución, la Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma la resolución, con el consiguiente pago de las costas por parte de la actora, aunque con la posibilidad de que cabe recurso de casación de conformidad. Con esta decisión, la sentencia condena a la entrega de la finca descrita como 'fortaleza y antigua población de Otíñar' con cinco hectáreas y, por tanto, sea inscrita en favor del Ayuntamiento de Jaén. También se recoge la defensa, por parte de la entidad privada, de la titularidad, que quedaría desestimada tras «un expediente de investigación patrimonial que concluyó en la titularidad del Ayuntamiento a efectos administrativos».
Patrimonio protegido
Este lugar se declaró en el año 2009 Zona Patrimonial, la primera de Andalucía, ya que el valle ha estado habitado desde el Neolítico y por su «paisaje excepcional». Según la Ley de Patrimonio Andaluz, dicha zona debe gestionarse a través de un parque natural. En el año 2017 ya se aprobó en el Parlamento de Andalucía instar al Consejo de Gobierno a que elaborase el proyecto del parque natural. Además, cuenta con otro espacio, la Cueva del Toril, que desde 1988 está declarada como Patrimonio de la Humanidad (junto a otras similares del Arco Mediterráneo).
En 2020, cuando la justicia falló por primera vez en favor del Ayuntamiento, la entonces concejala de Presidencia, África Colomo (ahora de Urbanismo), señaló que el objetivo del equipo de Gobierno «es poner en valor toda esta zona», algo que «sigue siendo una prioridad, más aún cuando la justicia ha dado la razón en reiteradas ocasiones a este Ayuntamiento».
Del mismo modo, otro de los objetivos, para el que ya se estaría trabajando es «retirar la valla del camino que se instaló en su momenti por la familia titular y que impide el paso», para lo que se estaría también a la espera de la resolución por parte de la justicia.
También la Plataforma
Tras el proceso judicial que se inició en 2019 (con el Gobierno local del PSOE de Julio Millán de la mano de Cs), desde el Ayuntamiento también se agradeció la implicación de la Plataforma 'Por Otíñar y su entorno', que durante años «lleva abanderando la defensa de este patrimonio tan importante para la ciudad» y que pidió al Ayuntamiento que se investigara la titularidad de determinados bienes vinculados con Otíñar, como la población y la fortaleza. La Plataforma realiza numerosas acciones allí a lo largo del año.
Siguiente paso: recuperar los caminos de titularidad municipal que den acceso a la fortaleza
Y, una vez recuperados el castillo y la aldea, la clave está en cómo llegar hasta ambas zonas, pues los caminos siguen estando en manos privadas. Para ello, y tal y como ha podido confirmar IDEAL, se ha abierto un nuevo proceso administrativo en el que se van a reclamar todos aquellos caminos públicos que en su día pasaron a estar en manos privadas. Una decisión que podría llevarse al próximo pleno ordinario de septiembre.
De hecho, según un comunicado del Ayuntamiento, y tras la Comisión de Presidencia celebrada este pasado jueves, el Ayuntamiento ha aprobado el deslinde parcial del Camino de la Cañada del Castillo entre el Arroyo de la Hoya del Caño y la Fortaleza y población de Otiñar.
La primera teniente de alcalde, María Espejo (JM+), recuerda que «desde hace años el Ayuntamiento acreditó la titularidad de la fortaleza y antigua villa de Otiñar y del Camino de la Cañada del Castillo, y se ejercitó las acciones administrativas y judiciales para obtener la plena efectividad del derecho». «Desde entoces, el trazado de este camino es impreciso, incluso ha desaparecido en algunos tramos, lo que imposibilita contar con un acceso rodado a la fortaleza», dice.
Del mismo modo, la concejala de Presidencia destaca que «una vez que el Ayuntamiento tiene la titularidad de esta fortaleza ha de asumir, porque así lo dice la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la protección y defensa de su patrimonio. Y eso es precisamente lo que va a hacer el Ayuntamiento, y para poder hacerlo necesitamos contar con un acceso rodado a esta fortaleza de Otiñar».
María Espejo también añade que «tal y como establece la normativa, una vez aprobado es deslinde parcial de este camino, el Ayuntamiento procederá a su inscripción registral». «Entre las facultades para la defensa del patrimonio público, como es el caso de la fortaleza y villa de Otiñar, el Ayuntamiento puede, y es lo que ha hecho, deslindar los inmuebles de su patrimonio», apunta.
Así, asegura que con esta actuación, que es necesaria ya que hace falta un acceso rodado a la fortaleza y población de Otiñar, «se podrá llevar a cabo los trabajos de restauración y puesta en valor de este bien». «Desde el Ayuntamiento hacemos una apuesta por la conservación de nuestro patrimonio y su divulgación histórica, y uno de nuestros vestigios más importantes de nuestro pasado es la fortaleza y el poblado de Otiñar», subraya.
Por el momento, se desconoce cuáles serán las acciones que podrían desarrollarse en este espacio, una vez que sea recuperado en su totalidad, aunque desde el mandato anterior, el objetivo es «su protección», que hasta ahora no se ha producido a no ser gestionado por el ente público y «su puesta en valor para los jienenses».
