La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses

El castillo y el poblado de Otiñar vuelven a pertenecer al Patrimonio Histórico Municipal, después de 200 años. Es es el titular que publicaba este ... periódico en julio del año 2020, después de que la justicia fallara a favor del Ayuntamiento frente a la empresa privada denunciante. Sin embargo, ha costado un poco más. No ha sido hasta julio de este año cuando la Audiencia Provincial ha dado la razón nuevamente al Consistorio, tras los diversos recursos de la entidad privada que lo gestionaba, según una nueva sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

En la resolución, la Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma la resolución, con el consiguiente pago de las costas por parte de la actora, aunque con la posibilidad de que cabe recurso de casación de conformidad. Con esta decisión, la sentencia condena a la entrega de la finca descrita como 'fortaleza y antigua población de Otíñar' con cinco hectáreas y, por tanto, sea inscrita en favor del Ayuntamiento de Jaén. También se recoge la defensa, por parte de la entidad privada, de la titularidad, que quedaría desestimada tras «un expediente de investigación patrimonial que concluyó en la titularidad del Ayuntamiento a efectos administrativos».

Patrimonio protegido

Este lugar se declaró en el año 2009 Zona Patrimonial, la primera de Andalucía, ya que el valle ha estado habitado desde el Neolítico y por su «paisaje excepcional». Según la Ley de Patrimonio Andaluz, dicha zona debe gestionarse a través de un parque natural. En el año 2017 ya se aprobó en el Parlamento de Andalucía instar al Consejo de Gobierno a que elaborase el proyecto del parque natural. Además, cuenta con otro espacio, la Cueva del Toril, que desde 1988 está declarada como Patrimonio de la Humanidad (junto a otras similares del Arco Mediterráneo).

En 2020, cuando la justicia falló por primera vez en favor del Ayuntamiento, la entonces concejala de Presidencia, África Colomo (ahora de Urbanismo), señaló que el objetivo del equipo de Gobierno «es poner en valor toda esta zona», algo que «sigue siendo una prioridad, más aún cuando la justicia ha dado la razón en reiteradas ocasiones a este Ayuntamiento».

Del mismo modo, otro de los objetivos, para el que ya se estaría trabajando es «retirar la valla del camino que se instaló en su momenti por la familia titular y que impide el paso», para lo que se estaría también a la espera de la resolución por parte de la justicia.

También la Plataforma

Tras el proceso judicial que se inició en 2019 (con el Gobierno local del PSOE de Julio Millán de la mano de Cs), desde el Ayuntamiento también se agradeció la implicación de la Plataforma 'Por Otíñar y su entorno', que durante años «lleva abanderando la defensa de este patrimonio tan importante para la ciudad» y que pidió al Ayuntamiento que se investigara la titularidad de determinados bienes vinculados con Otíñar, como la población y la fortaleza. La Plataforma realiza numerosas acciones allí a lo largo del año.