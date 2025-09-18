Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El castillo de Otíñar está a 13 kilómetros del casco urbano de Jaén. IDEAL
Justicia

La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses

La Audiencia da la razón al Ayuntamiento tras varios recursos de la empresa que lo gestionaba y cuyo primer fallo en favor del Consistorio se emitió en 2020

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:25

El castillo y el poblado de Otiñar vuelven a pertenecer al Patrimonio Histórico Municipal, después de 200 años. Es es el titular que publicaba este ... periódico en julio del año 2020, después de que la justicia fallara a favor del Ayuntamiento frente a la empresa privada denunciante. Sin embargo, ha costado un poco más. No ha sido hasta julio de este año cuando la Audiencia Provincial ha dado la razón nuevamente al Consistorio, tras los diversos recursos de la entidad privada que lo gestionaba, según una nueva sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andalucía Por Sí presenta 72 alegaciones al proyecto de la planta de biogás
  2. 2 Sónsoles Onega participará en un encuentro literario en Andújar
  3. 3 Muere un hombre de 82 años en Úbeda tras ser atropellado en un paso de peatones
  4. 4 Rescatan a un hombre de un pozo de 12 metros de profundidad en Arjonilla
  5. 5 Diputación mejora la vía entre Porcuna y Cañete de las Torres
  6. 6 El colectivo del Alzheimer invoca a un trato igualitario para la enfermedad
  7. 7 La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una vivienda deshabitada en Porcuna
  8. 8 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  9. 9 El tranvía atrae todas las miradas en su segundo recorrido al completo
  10. 10 Abren los locales juvenil de ensayo en Andújar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses

La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses