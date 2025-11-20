Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Junta

Justicia se muda a la Delegación del Gobierno

El Plan de Sedes contempla el traslado del Servicio de Justicia y las dependencias del Delegado Territorial de Justicia a la primera planta de la Delegación del Gobierno

E. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

La Junta de Andalucía trabaja en la unificación de las sedes administrativas de la Delegación del Gobierno y la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local ... y Función Pública en un único edificio. Una actuación enmarcada en la reorganización de sedes administrativas del Gobierno autonómico «con el fin de reducir gastos y rentabilizar los inmuebles que el ejecutivo andaluz tiene en la provincia de Jaén», indican.

