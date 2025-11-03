La Junta «solo ejecuta» el 4% de la inversión que «prometió a Jaén en 2025»

Datos «irrisorios» en cuanto al cumplimiento de la Junta con la provincia. El PSOE, en su nueva Ejecutiva provincial, ha trasladado que la Junta de ... Andalucía «solo ha ejecutado el 4,6% de las inversiones que prometió para 2025 en la provincia», según los propios datos oficiales extraídos de la Consejería de Economía y Hacienda. De esta forma, de los 365 millones que Juanma Moreno anunció el año pasado, «únicamente se han ejecutado 17 a fecha de 30 de septiembre, a tan solo tres meses de finalizar el ejercicio».

«Es un dato absolutamente lamentable y muy revelador de cómo ejecuta sus presupuestos la Junta de Andalucía», afea Juan Latorre, secretario general del PSOE de Jaén,

Además, afirma que Moreno «no quiere inaugurar la Ciudad Sanitaria, ni la Ciudad de la Justicia, ni un solo kilómetro de autovía, ni los Juzgados de Villacarrillo, ni la Autovía del Olivar». «Con estos presupuestos, lo único que Moreno puede inaugurar es el olvido de la provincia de Jaén», insiste.

Los del próximo año

Latorre se refirió al nuevo proyecto presupuestario anunciado por la Junta para 2026, que «confirma la discriminación y el ninguneo de Moreno hacia la provincia». «Son los presupuestos del día de la marmota. Vuelven a contemplar una inversión de 366 millones, con un copia y pega de las inversiones previstas en los últimos siete años. Anuncian inversiones, no las ejecutan y se permiten el lujo de volver a pintarlas en los presupuestos del año siguiente», resume el socialista.

Además, Latorre pone sobre la mesa el «agravio comparativo» con otras provincias, ya que se ha presupuestado 30 millones para el tercer Hospital de Málaga y «apenas siete no para la Ciudad Sanitaria, sino para obras hidráulicas». «A esto sumó los 100 millones de la Junta para el Colce en Córdoba frente a los 0 euros para el Cetedex en Jaén», critica.

Enmiendas

El líder socialista avanza que el PSOE «no va a consentir este ataque a la provincia y presentará enmiendas al presupuesto», aunque admitió que «el rodillo del PP no aceptará ninguna». «La ciudadanía va a tener la oportunidad histórica cuando se convoquen las elecciones de rechazar estos presupuestos y abrir una nueva etapa política en nuestra tierra», concluyó.