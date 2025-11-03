Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de la Ejecutiva provincial del PSOE. IDEAL
Balance presupuestos

La Junta «solo ejecuta» el 4% de la inversión que «prometió a Jaén en 2025»

Para el PSOE, estas cifras son «absolutamente lamentables y muy reveladoras de cómo ejecuta sus presupuestos el Gobierno andaluz»

Manuela Millán

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:16

Datos «irrisorios» en cuanto al cumplimiento de la Junta con la provincia. El PSOE, en su nueva Ejecutiva provincial, ha trasladado que la Junta de ... Andalucía «solo ha ejecutado el 4,6% de las inversiones que prometió para 2025 en la provincia», según los propios datos oficiales extraídos de la Consejería de Economía y Hacienda. De esta forma, de los 365 millones que Juanma Moreno anunció el año pasado, «únicamente se han ejecutado 17 a fecha de 30 de septiembre, a tan solo tres meses de finalizar el ejercicio».

