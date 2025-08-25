La Junta «sigue sin poner en valor los restos arqueológicos junto al Conservatorio»

Manuela Millán Lunes, 25 de agosto 2025, 18:45 Comenta Compartir

La incógnita del futuro de los restos arqueológicos en el Conservatorio, cuya inauguración está prevista el próximo mes de septiembre. La concejal de Cultura, María Espejo, traslada la «preocupación» del área por lo que pasará con los restos arqueológicos que hay junto al Conservatorio Superior de Música, una muralla calcolítica que «debe ser puesta en valor cuanto antes». «También los vestigios arqueológicos que se encontraron bajo el Centro de Salud del Bulevar o la rehabilitación y puesta en valor de la necrópolis calcolítica de la calle Cristo Rey, unas cuevas artificiales que cuentan con más de 5.000 años de antigüedad, propiedad de la Junta, ligada a Marroquíes Alto y que llevan décadas olvidadas», añade.

Espejo apunta que desde el Ayuntamiento van a insistir todo lo que sea necesario para instar a la Junta a que cumpla con la recuperación, conservación y puesta en valor de los restos arqueológicos de la llamada zona arqueológica de Marroquíes Bajos que es una de las más importantes de España».

«Con el tiempo que ha costado que la Junta de Andalucía terminara el Conservatorio Superior de Música, ahora lo que no puede ser es que se quede en el olvido la recuperación de la muralla del Calcolítico que hay y que cuenta con mas de cinco mil años de antigüedad y que está pendiente desde 2019», afea. Así, recuerda que «al parecer hay un proyecto de puesta en valor que está a la espera de ser ejecutado y que formaba parte de la totalidad de la intervención del Conservatorio, pero en los meses de invierno y otoño estos restos han estado a la intemperie y cubiertos de agua».

Centro de salud

Por otra parte, la concejal de Cultura ha recordado a la Junta de Andalucía que «hace más de dos años», en julio de 2023, anunciaron la redacción de un proyecto para determinar las actuaciones para la puesta en valor de los restos arqueológicos que hay bajo el Centro de Salud del Bulevar, ubicados entre las calles Cataluña y Miguel Castillejo.

«Se documentaron restos de épocas calcolítica, tardorromana, emiral, califal y almohade, y seguimos esperando desde abril de 2017 que se inauguró este Centro de Salud a que se pongan en valor estos restos arqueológicos. Más de ocho años y lo único que sabemos es que hay intención de redactar un proyecto, pero nada más», lamenta la edil.