La Junta recupera el autobús escolar Escañuela-Arjona

Una de tres. La Junta de Andalucía ha recuperado una nueva línea de transporte escolar en la provincia, la de Escañuela a Arjona, y trabaja para restablecer las tres que siguen sin servicio, con centros de destino en Campillo de Arenas y Porcuna. Mientras tanto, se incorporarán docentes en Carchelejo y se espera tener también espacios para el traslado de profesorado a las otras localidades de origen afectadas, Higuera de Calatrava y Valenzuela.

En un comunicado, la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado de que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ha dado respuesta al parón de una de las cuatro rutas que quedaban afectadas. En concreto, este miércoles se ha restablecido el servicio de Arjona, cuya ruta transportaba estudiantes de Escañuela. En concreto, han sido un total de 42 alumnos los que han podido asistir a su centro de destino, el IES Ciudad de Arjona. La empresa que se ha hecho cargo de restablecer el servicio ha sido Calvo.

Además, este jueves «se incorporarán nueve profesores» en Carchelejo para impartir clase en Secundaria y Bachillerato. «Atenderán a 30 estudiantes, garantizando así la docencia y en coordinación con su centro del referencia, el IES Puerta de Arenas (en Campillo de Arenas)», ha explicado. Para ello, se han habilitado, con la ayuda del Ayuntamiento, aulas en el Punto Vuela.

La Delegación ha añadido que «continúa trabajando para el acondicionamiento de espacios, con la ayuda de los ayuntamientos y de los centros educativos de las localidades de origen que quedan afectadas, para el traslado del profesorado».

Paralizadas por el momento

Además, recuerdan que las líneas que siguen afectadas, «debido a la falta de empresas de transporte que se hagan cargo del servicio», son también las de Higuera de Calatrava y Valenzuela cuyo centro de destino es el IES Nuestra Señora de Alharilla, en Porcuna. «Esta situación se mantendrá hasta que se pueda restituir el servicio de las tres rutas afectadas restantes. Continúa el trabajo para encontrar empresas que se hagan cargo de este servicio», ha concluido Desarrollo Educativo.

Cabe recordar que el curso se inició en la provincia de Jaén sin 15 líneas de autobús escolar, de las que ocho quedaron restablecidas el 22 de septiembre y, posteriormente, se retomaron otras tres. Ahora, la Junta ha informado del restablecimiento de otra, de modo que queda por recuperar las tres citadas.