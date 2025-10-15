La Junta reclama al Ministerio de Hacienda que desbloquee la Ciudad de la Justicia de Jaén El consejero Nieto lamenta que la licitación esté parada por un informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales solicitado en marzo

C. C. Jaén Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado que solicitará una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si no obtiene respuesta a la carta remitida este miércoles rogando «encarecidamente» el informe del Comité de Técnico de Cuentas Nacionales que es necesario para sacar a licitación el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén. La solicitud del documento a dicho organismo, dependiente de Hacienda, fue enviada el 26 de marzo y a día de hoy aún no ha sido remitido, según informa la Junta de Andalucía en una nota

En comparecencia parlamentaria, y a pregunta de Vox, Nieto ha insistido en la necesidad de desbloquear un proyecto «demandado desde hace décadas» e incluso ha instado al presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, y al alcalde, Julio Millán, a que le acompañen a dicho encuentro.

La Consejería ha incluido la Ciudad de la Justicia de Jaén en el Plan de Infraestructuras Judiciales. El proyecto cuenta ya con un estudio de viabilidad de una iniciativa privada que requiere de tres informes preceptivos, uno de ellos el del Comité Técnico de Cuentas Nacionales.

Pasos

Con ese informe, el estudio de viabilidad se remitirá al Gabinete Jurídico de la Junta para su control, a la Dirección General de Presupuestos y por último a la Oficina de Evaluación Financiera de la Junta para licitar la concesión de obra pública. Pero todos esos pasos tienen que ser obligatoriamente posteriores a la emisión del informe del Comité del Ministerio de Hacienda que «nos decían que era simple y sencillo y que en un mes o mes y medio estaría listo».

Sin embargo, el informe está pendiente desde marzo y el consejero ha solicitado «reiteradamente» al alcalde y al presidente de la Diputación su intercesión para solicitar agilizarlo. Este mismo miércoles, la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, ha remitido una carta al Comité reclamándolo «encarecidamente», ya que es un proyecto esencial y prioritario para Jaén, según traslada la Junta.

Por ello, Nieto ha anunciado que pedirá formalmente una reunión a la ministra para abordar este asunto y ha invitado a Millán y Reyes a «ir juntos a Madrid o si tiene a bien que la ministra nos reciba cuando venga por Andalucía», ya que asegura que Jaén necesita una Ciudad de la Justicia adaptada a las necesidades actuales, más aún cuando el sistema está en plena reforma con la Ley estatal de Eficiencia que es «prácticamente imposible de aplicar con la actual dispersión de los órganos judiciales repartidos en 13 edificios».