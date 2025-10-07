Dos ofertas para el mantenimiento de trenes y talleres y cocheras del tranvía de Jaén La Consejería de Fomento licitó este servicio en agosto con una inversión de 7,1 millones de euros

C. C. Jaén Martes, 7 de octubre 2025, 14:06 | Actualizado 15:06h.

La Junta de Andalucía ha recibido dos ofertas de empresas interesadas en encargarse del mantenimiento del material rodante y del equipamiento del taller del tranvía de Jaén durante los próximos cinco años, tal y como informa este martes en una nota.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó este servicio en agosto con una inversión de 7,1 millones de euros y se suma al resto de contratos necesarios para la puesta en marcha del tranvía como el de operaciones (17,8 millones) señalización ferroviaria (3,2 millones) e infraestructura, energía y sistemas (8,8 millones).

«Todos los contratos del tranvía de Jaén están en contratación y con un importante interés de las empresas del sector», ha apuntado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha ahondado en el «enorme trabajo realizado en los últimos años para que el tranvía de Jaén sea ahora una realidad con un horizonte esperanzador».

Este contrato atenderá la correcta conservación de las cinco unidades móviles de la flota del tranvía, así como las herramientas y equipos del recinto de talleres y cocheras de Vaciacostales. La empresa que resulte adjudicataria asumirá el mantenimiento ordinario o preventivo, con el suministro de piezas y elementos para las reposiciones o sustituciones como propone el fabricante, pero también el mantenimiento correctivo por factores ajenos a la explotación (accidentes, vandalismo o fenómenos meteorológicos).

Así, se incluyen actuaciones como torneados correctivos por el uso; el suministro de repuestos, consumibles, fungibles y materiales, así como de todas las herramientas y equipamiento de taller; el overhaul (revisión y reparación profunda de un motor o máquina) de las unidades cuando se alcance un kilometraje recogido en el plan de mantenimiento; las operaciones de servicing diario o la presencia de retenes de guardia y personal en festivos y servicios especiales (Semana Santa, Feria), entre otras.

Todas estas funciones, por su propia naturaleza, son «imprescindibles para el correcto y seguro funcionamiento del sistema de transporte público», por lo que deben ser consideradas como servicio esencial, según explica la Junta, que añade que el Gobierno de Juanma Moreno mantiene así su hoja de ruta con la intención de poner en servicio «cuanto antes» el tranvía de Jaén.