Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rueda de prensa con el consejero de Justicia en Jaén. E. L.

La Junta pone fecha para la Ciudad de la Justicia en Jaén: 2029

El informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, del Ministerio de Hacienda, es positivo

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:02

Comenta

Retraso tras retraso, fechas que se alargan, plazos que siguen creciendo y las prisas, que se aceleran, con la aplicación de la Ley 1/2025 ... de Eficiencia de la Justicia, que demuestran que, a pesar de los arreglos, reformas y 'apaños', las sedes judiciales se quedan pequeñas en Jaén. Por lo que el gran proyecto y que daría solución definitiva, retoma con fuerza y con novedades positivas: la Ciudad de la Justicia podría inaugurarse en 2029.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado
  2. 2 La Alpujarra se queda sin burros
  3. 3

    El Covirán Granada se pone el traje de superviviente
  4. 4 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  5. 5 Una vez más
  6. 6 Los calendarios de Franco llegan a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén
  7. 7 El equipo Eco-Jándula aspira a romper registros en 2026
  8. 8 Continúan los arreglos del adoquinado en cruces del tranvía
  9. 9 En busca de fórmulas para crear un nuevo pabellón de deportes en la capital
  10. 10

    Dimisión nada menos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta pone fecha para la Ciudad de la Justicia en Jaén: 2029

La Junta pone fecha para la Ciudad de la Justicia en Jaén: 2029