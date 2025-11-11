La Junta pone fecha para la Ciudad de la Justicia en Jaén: 2029

Retraso tras retraso, fechas que se alargan, plazos que siguen creciendo y las prisas, que se aceleran, con la aplicación de la Ley 1/2025 ... de Eficiencia de la Justicia, que demuestran que, a pesar de los arreglos, reformas y 'apaños', las sedes judiciales se quedan pequeñas en Jaén. Por lo que el gran proyecto y que daría solución definitiva, retoma con fuerza y con novedades positivas: la Ciudad de la Justicia podría inaugurarse en 2029.

Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, junto con el delegado Jesús Estrella y el delegado territorial de Justicia, Javier Carazo. «No hay marcha atrás», indicaba Nieto, que subrayaba que esta «promesa incumplida durante mucho tiempo ya es una realidad inmediata».

Ha recordado que fue en 2022 cuando, tras llegar su equipo a la Consejería, se reunieron con el alcalde para «impulsar definitivamente» la Ciudad de la Justicia, que prevé su construcción en una amplia explanada del Bulevar. «Hemos tenido muchas trabas, porque la cuantía, relevancia y envergadura del proyecto lo hacían difícil», señalaba.

No obstante, «por fin» se ha recibido el informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, que se envió el pasado 26 de marzo y «confiábamos que en periodo de tiempo de un mes se hubiera resuelto», sin embargo, este se ha alargado hasta siete meses. Eso sí, el resultado «es positivo» y «ratifica el trabajo hecho por la Consejería». Así, «hemos pedido al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía que en tiempo record haga el informe de conjunto de expediente que se tiene que remitir a la oficina de Evaluación Financiera de Andalucía y confiamos en que esta misma semana el expediente completo se pueda dirigir ahí».

Linares sigue sin aunar sus sedes por un «malentendido o error» Linares, otro proyecto «estratégico», lleva años a la espera de la transformación de la Antigua Escuela de Peritos en la sede judicial que aúne a las dos que hay actualmente en la localidad, que conllevaría el incremento de número de jueces. Sin embargo, por «un malentendido o un error», el acuerdo de cesión por parte de la Universidad de Jaén se indicaba que sería por 30 años, pero según criterios de amortización, «no daba tiempo», y «tendría que ampliarse», a unos 50 años. En estos momentos están en negociaciones con la UJA para que el proyecto «vea la luz» y se ejecute «en las mejores condiciones posibles». Si, finalmente, el acuerdo no saliera adelante, hay un «plan B» con la búsqueda de un nuevo solar para ubicar al infraestructura. Esto quedaría resuelto para el primer trimestre de 2026.

De esta manera, si va según lo acuerdo, el informe es el definitivo que se exige para proceder a la licitación, que se espera que esté resuelto en lo que queda de 2025 e inicio de 2026. Después y de «manera inmediata», se procederá a licitar el proyecto. «Han sido tres años y medio de intenso trabajo sin descanso», decía Nieto, y añadía: «Ya es una realidad». Las empresas licitarán y se llevará a cabo la ejecución en un periodo máximo de 30 meses. Es decir, si la agenda se cumple sin sorpresas, para 2029 los jienenses inaugurarían la tan deseada Ciudad de la Justicia.

El consejero recordaba que el canon de salida de licitación es de 9,7 millones de euros anuales, con incremento máximo de 2% por ejercicio y con una duración de 28 años, en que la Junta irá realizando el pago del canon hasta que revierta en su titularidad.

Otras sedes

De igual modo, en la rueda de prensa se ha valorado la evolución de obras y reformas en otras sedes judiciales de la provincia para cumplir con la ley de Eficiencia de justicia, que entrará en una nueva fase en 2026 y afectará directamente a la capital.

Así, la nueva sede de Villacarrillo con «multitud de problemas» desde 2010, la licitación, que se preveía para enero de este año, al incorporarse la nueva ley, se ha tenido que reajustar y se supervisa el proyecto de ejecución. Para inicios 2026 se licitarán las obras, que tendrá 2.400 metros cuadrados y recuperará parte del edificio antiguo. El presupuesto es de 5,1 millones de euros.

También se ha hecho alusión a las sedes de Alcalá la Real, que avanza; la de Úbeda, con una actuación de mejora; y más actuaciones en La Carolina y Cazorla para mejora en la eficiencia del edificio.