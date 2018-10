La Junta ofrece colaborar en el PGOU El Ayuntamiento afirma haber reducido el tiempo de concesión de licencias de obra a dos meses y acusa a quienes critican el retraso de «alarmistas». «No se para nada», afirma sobre la opción de hacer mientras cambios al plan de 1996 JOSÉ M. LIÉBANA Miércoles, 3 octubre 2018, 01:03

La Junta de Andalucía se siente señalada tras la reciente sentencia del TSJA anulando de forma definitiva el PGOU de Jaén capital y se siente interpelada después de que el decano de los arquitectos pidiera en la víspera consenso político entre administraciones para agilizar la elaboración de un nuevo PGOU y para aprobar modificaciones del viejo, el de 1996, que volverá a estar en vigor en cuanto la sentencia sea firme. De ahí que la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Cobo, a preguntas de los periodistas, ofreciera ayer, por un lado, «colaboración total» para agilizar los trámites administrativos y, por otro, se defendiera de las críticas municipales señalando que la normativa medioambiental de la Junta (GICA) es más exigente y estricta que la europea (EAE), cuya no incorporación al PGOU de 2014-2016 de Jaén ha conducido a su anulación.

Abogó por trabajar con modificaciones puntuales del PGOU de 1996, mientras se elabora uno nuevo. «El Ayuntamiento tiene la total colaboración de todo el equipo de la Consejería, a su disposición para agilizar todo lo que sea posible», dijo, convencida de que «no se parará nada», ya que Jaén tiene un PGOU, aunque sea más antiguo y no contemple algunos proyectos urbanísticos.

Normativas

Y sobre las críticas municipales por no haber incorporado la normativa europea sobre Evaluación Ambiental Estratégica, transpuesta a la legislación española en 2006, Cobo contestó que la Junta «tenía una normativa incluso más exigente» y que, de hecho, se estaba «aplicando no solo en Andalucía». «Da la sensación a veces - dijo - que es una cuestión de marcar la casilla, de si se acompaña este documento o no, cuando lo que la Junta ha exigido medioambientalmente hablando a todos los municipios ha sido incluso más que lo que la directiva de la UE pedía», insistió.

Aunque prefirió hablar del futuro inmediato y ofrecer colaboración, poniendo como ejemplo el pabellón deportivo Olivo Arena, para el que agilizaron los trámites y la Junta publicó en el BOJA el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre esta zona de Ifeja y el Ayuntamiento cedió los terrenos, «en 24 horas».

Por su parte, la concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, aseguró que el Ayuntamiento tramita las licencias de obras en plazos «más que razonables», de unos dos meses, aunque reconoció que falta personal por varias bajas y que los servicios técnicos llevan varias semanas trabajando en horario de tarde para ello. E invitó a los «alarmistas» (arquitectos, aparejadores, constructores o la oposición municipal en los últimos meses) a que pregunten cuánto se tarda en otras ciudades.