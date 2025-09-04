La Junta, lista para adjudicar las plazas de Biomédica si el Ministerio resuelve implantarlo La Consejería de Educación autoriza la verificación del grado para impartirlo en el curso 2026/2027 «si se cumplen los requisitos»

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación insiste en que tiene todo el procedimiento administrativo listo en el Distrito Único Andaluz (DUA) para adjudicar las plazas del grado de Ingeniería Biomédica a la Universidad de Granada (UGR) y en el que participa la Universidad de Jaén (UJA) en el caso de que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades resuelva positivamente la verificación de la enseñanza y ambas universidades decidan implantarlas.

Así lo ha subrayado el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, quien ha explicado que en la fase de preinscripción de matrícula ya se adecuó el sistema informático para que se pudieran solicitar la carrera de forma provisional.

En la actualidad, Herrera ha destacado que su departamento tiene diseñada una hoja de ruta para que con la mayor celeridad posible se puedan publicar las listas de adjudicación con los interesados en el primer plazo establecido en el calendario del DUA que sea posible.

Por otro lado, Herrera ha vuelto a insistir en que la Junta de Andalucía no interviene en la evaluación y autorización de las titulaciones universitarias y que es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo de Universidades, el competente para aprobar las dos carreras.

Según Herrera, «el título fue rechazado debido a cuestiones técnicas detectadas» en los planes de estudio por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) tanto en la evaluación inicial realizada por este órgano independiente, como en los recursos posteriores presentados por la UGR. En ambas fases, dos comisiones técnicas independientes, integradas por profesorado externo al sistema universitario andaluz, «emitieron informes desfavorables coincidentes», afirma.

El secretario general de Universidades ha asegurado que la normativa que rige este procedimiento, el Real Decreto ministerial 822/2021 sobre la organización de las enseñanzas universitarias, «es bien clara al respecto», ya que determina que es el Consejo de Universidades, a través de sus diferentes órganos, «el que adopta resolución definitiva con respecto a los procesos de verificación de las titulaciones tras los informes elevados por las agencias de evaluación autonómica».

Por otro lado, Herrera, ha lamentado que el Consejo de Universidades no se haya pronunciado aún al respecto, teniendo en cuenta que el segundo informe negativo de ACCUA al título, tras la celebración de su Comisión de Reclamaciones, se remitió al Ministerio de Ciencia el pasado 4 de agosto.

Autorización del grado

Al margen del dictamen que ha de emitir el próximo 9 de septiembre el Consejo de Universidades, la Consejería de Universidad ha autorizado de nuevo el procedimiento para la verificación del plan de estudio tras la solicitud presentada por la institución académica granadina.

Este visto bueno emitido por el Ejecutivo autonómico permite activar el proceso de verificación a cargo de ACCUA y la posterior aprobación e impartición del título en el año académico 2026/2027 si finalmente se cumplen todos los requisitos establecidos.

Esta autorización de la Junta se ha podido realizar gracias a la decisión de adelantar a este mes de septiembre el plazo para que las universidades pudieran volver a solicitar una nueva evaluación de los títulos con verificación negativa obtenida en la última convocatoria, en vez de esperar al proceso ordinario que comenzará en enero de 2026.