La Junta ve una «irresponsabilidad» dudar de Accua

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha tildado de «auténtica irresponsabilidad poner en duda la labor» de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), al tiempo que ha subrayado que los criterios de evaluación de títulos «son exactamente los mismos» para las universidades públicas y privadas.

Lo ha trasladado en un audio remitido por la Junta de Andalucía, después del informe desfavorable de la citada entidad al Grado de Ingeniería Biomédica. Un dictamen que impedirá a la Universidad de Jaén (UJA), junto a la de Granada, impartirlo el próximo curso y que el rector de la UJA atribuye a un «deficiente funcionamiento» de Accua.

Gómez Villamandos ha señalado el «carácter estratégico» de estos estudios y, por ello, «desde el jueves de la semana pasada» la Junta está trabajando con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, «dentro de un clima de lealtad y colaboración institucional, para ver qué posibles vías se pueden tratar una vez que se tenga la resolución de la reclamación que se va a poner» ante el Consejo de Universidades.

En todo caso, ha apuntado que, «con buen criterio», se ha decidido que, aunque el informe sea positivo en la reclamación, este grado no se implante el próximo curso «por el perjuicio que podría generar a los alumnos y no generar más incertidumbre».

«Nosotros desde ese punto de vista estamos agilizando desde el punto de vista administrativo, que es donde tenemos competencia, todos los datos, todos los procedimientos posibles con el objeto de que una vez que se presenta esta reclamación al Consejo de Universidades, que tiene un carácter estatal, pues podamos abordar esta situación», ha comentado.

Independencia

Por otro lado, el consejero ha recalcado «la independencia» de Accua, que «se mueve por una serie de criterios a niveles nacionales, igual que todas las agencias, a nivel de Unión Europea». De este modo, el consejo rector que el propio Villamandos preside «no tiene competencia en el ámbito de la evaluación» y solo la tiene «en el ámbito administrativo como institución que da soporte a la agencia», como en el resto de España y Europa.

Al hilo, ha hecho hincapié en que «las evaluaciones se realizan por profesores externos a la comunidad autónoma, por estudiantes y por representantes profesionales», de forma que «la representación de la Junta de Andalucía ahí es totalmente nula».

«Poner en duda la labor de la agencia es una auténtica irresponsabilidad porque es poner en duda todos los títulos que han sido verificados positivamente, incluido los diez títulos verificados a la Universidad de Jaén», ha declarado.

Además, Gómez Villamandos ha asegurado que los criterios de evaluación «son exactamente los mismos», con «los mismos evaluadores» para las universidades públicas y, «si esto no fuera así, la agencia estaría poniendo en riesgo su propia existencia».

Complejidad

Con respecto al de Ingeniería Biomédica, ha explicado que «tiene una complejidad añadida» al ser «un título dual», con «una normativa estatal, una normativa básica que lo hace mucho más complejo de implantar».

De ahí que los criterios de la Accua «son mucho más exigentes, sobre todo en el ámbito de los convenios para dar seguridad a los estudiantes que se matriculen de que van a poder tener ese carácter dual realizando la formación tanto en la empresa como en la universidad».

El consejero también se ha detenido en la demanda de este grado, «donde se ha hablado de unas cifras muy altas, de 800 estudiantes» preinscritos. En este punto, ha querido «bajar un poco el balón al suelo» y ha precisado que «son 30 plazas las que se ofertan por la Universidad de Jaén» y «solamente ha habido 75 solicitudes en primera opción».

«Serían los que se matricularían, tendrían opción de matricularse en estas 30 plazas y, como ustedes comprenderán, no creo que 30 plazas pongan en riesgo una universidad de una gran tradición, de una gran excelencia como es la de la Universidad de Jaén, ni pongan en riesgo a la Universidad de Jaén en sus más de 30 años de existencia», ha dicho.

Tampoco ha considerado que «esto suponga un daño reputacional» en tanto «todas las universidades del sistema universitario público español, públicas y privadas, todos los años reciben informe de verificación negativo sin ningún tipo de problema».

Por otro lado, se ha referido al procedimiento para precisar que desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación se autoriza que se pueda pedir la verificación de un título y, «a partir de ese momento, es la universidad la que tiene una relación directa con Accua y Accua con el Ministerio».

«Y es el Ministerio el que a nosotros nos informa de la resolución final y ahí se pone de manifiesto que no participamos como gobierno en ninguno de los procesos», ha afirmado, no sin insistir en que «es el Ministerio el que autoriza o no autoriza que se implante un grado dependiendo de los informes de la agencia y de las distintas comisiones del consejo de universidades a nivel estatal».

Con respecto a la situación actual de Ingeniería Biomédica, si la citada reclamación en el Consejo de Universidades «fuese negativa, volverían a solicitar una verificación subsanando todas aquellas deficiencias» que pudieran existir.

Así las cosas, el consejero ha concluido destacando la «importancia estratégica» de los títulos para la Junta y expresando la «total disponibilidad a colaborar, dentro de la lealtad institucional» que se está «teniendo con la Universidad de Granada, también con la Universidad de Jaén, igual que con cualquier otra».