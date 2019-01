La Junta inicia el proceso para que el Ayuntamiento devuelva cinco millones de subvenciones El Ayuntamiento inauguró el pabellón del Bulevar en 2014. / IDEAL J. M. L. JAÉN Miércoles, 9 enero 2019, 00:40

La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento de reintegro para exigir al Ayuntamiento de Jaén la devolución de cinco millones de euros por incumplir el convenio en materia de instalaciones deportivas suscrito en 2009, cuando gobernaban la ciudad PSOE e IU. Desde entonces, la Junta ha pedido en varios ocasiones la devolución de subvenciones vinculadas a la construcción de infraestructuras deportivas que no fueron bien justificadas en su momento, aunque las obras en el caso de los pabellones de Santa Isabel y el Bulevar se hicieron. El actual alcalde, Javier Márquez, del PP, solicitó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que suspendiera dicha petición de reintegro, en la visita que esta hizo al Ayuntamiento, en febrero de 2016. Y cinco meses después lo volvió a solicitar al entonces consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, así como que la Junta construyera un palacio de deportes y una pista de atletismo de ocho calles.

Para el gobierno municipal, el procedimiento de reintegro iniciado por la Junta es «bochornoso e indignante», teniendo en cuenta que fue «una negligencia de quienes entonces estaban gobernando», dijo su concejal de Deportes, José María Álvarez, sobre la etapa de PSOE e IU. Cuando, según apuntó, se produjeron «numerosas irregularidades» contables, y aludió a los informes del secretario e interventor municipales, que observaron, entre otras cuestiones, que durante el gobierno local de 2007-2011 no se detallaron las actuaciones realizadas, hubo incumplimientos en la presentación del proyecto para su previa homologación, incumplimiento del procedimiento de contratación, incumplimiento de emisión de facturas posterior al plazo de presentación, no presentaron cuentas justificativas y no presentaron copias del proyecto básico y de ejecución.

Pide no devolverlo

El actual gobierno municipal añadió ayer que no va a descansar hasta conseguir que el Ayuntamiento no pague «esta nueva ineptitud en la gestión o mala fe del PSOE». El concejal de Deportes añadió que todo esto demuestra que se hizo una «tremenda chapuza y una continuada amalgama de irregularidades en la realización de actuaciones en las instalaciones deportivas por parte del PSOE, y que ahora la Junta de Andalucía pretende que paguemos los jienenses».

Álvarez agregó que han mantenido varias reuniones con la Junta, «las más importantes en octubre de 2013 y diciembre de 2015», y que el PSOE «ha esperado a que lo echen del gobierno andaluz para pedir un reintegro de cinco millones por la nefasta gestión del PSOE en el Ayuntamiento». Y responsabilizó de ello al diputado socialista Julio Millán - secretario general del PSOE y candidato a la alcaldía en mayo - y, aunque este no era entonces concejal, pedirán «responsabilidades personales a los concejales del PSOE que fueron los artífices de este despropósito que le puede costar cinco millones a los jienenses».

El PSOE

El concejal socialista Carlos Alberca reprochó al alcalde que «eche por tierra las únicas inversiones deportivas que la ciudad ha tenido de su Ayuntamiento en los últimos 12 años», lamentando «la mala fe» de Márquez, al querer «poner en entredicho» la gestión del PSOE durante su mandato municipal, en el que se construyeron los polideportivos de Santa Isabel y el Bulevar y se arreglaron instalaciones que el PP «dejó en muy mal estado o a medio hacer», como el complejo deportivo del Arche.

Alberca añadió que el gobierno local del PP ha tenido ocho años para justificar el convenio con la Junta y que el reintegro solicitado es «la consecuencia de la desidia y la incapacidad del PP para gobernar».