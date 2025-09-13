La Junta «falsea y tergiversa» las cifras de ayuda al dispositivo de temporeros

Manuela Millán Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

La polémica por las ayudas a los temporeros no termina. El Ayuntamiento de la capital denuncia que la Junta de Andalucía «falsea y tergiversa» las cifras de fondos destinados al dispositivo de personas temporeras para «tapar su infrafinanciación y salir así al paso de la situación que afronta el dispositivo de Jaén», primera ciudad de acogida para los temporeros. Unas críticas que llegan después de que el equipo de Gobierno denunciara «recortes» y la Junta respondiera asegurando que «se va a invertir más que en ediciones anteriores».

Ahora, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, afirma que la delegada de Inclusión Social, Ángela Hidalgo, «salió al paso señalando que al Ayuntamiento de Jaén le corresponden 123.000 euros y no 58.000». «La señora Hidalgo o no sabe leer resoluciones o actúa con mala fe. 123.000 euros son los que solicitamos desde el Ayuntamiento para afrontar la campaña; 123.000 que nos ha denegado la Junta y nos los ha rebajado en la resolución a 58.000 euros», critica.

La concejala añade que «difícilmente la capital puede recibir 123.000 euros cuando la resolución de la Junta otorga poco más de 100.000 euros en total para todos los albergues de la provincia». «Seguimos sin saber qué cuentas ha hecho la señora Hidalgo», dice.

Por tanto, Díaz señala que la resolución de la propia Junta «desmiente a su delegada de Inclusión Social». «Tenemos un 38% menos de fondos autonómicos, 58.000 euros para una campaña en la que antes aportaba más de 100.000; de 18 albergues la red de Jaén ha pasado a 9 financiados, todos ellos con un importe en caída libre para atender manutención, gastos de funcionamiento, salarios de empleados y billetes de retorno o traslado. Por tanto, los ayuntamientos de la provincia tampoco escapan a la drástica reducción de fondos de la Consejería», sostiene.

La edil lamenta que la delegada «confunda» lo que se ha solicitado con lo que se ha concedido. «Esos 123.000 euros no son reales. No entendemos este giro absurdo que ocultan el vergonzante abandono de la Junta de la atención social a quienes vienen a ayudar en la campaña», insiste.

Defensor del Pueblo

La concejala señala que el Ayuntamiento de Jaén, que soporta a pulmón el grueso de la atención a personas temporeras cuya competencia es autonómica, ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz esta situación para que la Junta dé marcha atrás y aumente esas partidas. «La campaña de Jaén sea la peor financiada de las campañas temporeras de Andalucía. Ya el pasado año Granada, Huelva y Almería recibieron más fondos que Jaén. En la capital, gracias al apoyo de entidades sociales, compensaremos en parte este abandono de la Junta de Andalucía», sentencia.