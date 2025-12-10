La Junta emplaza a los rectores a la semana que viene para el «reparto final» del modelo de financiación

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en el marco de la comisión parlamentaria celebrada este ... martes, ha emplazado a los rectores del sistema público andaluz a la semana que viene para firmar el «reparto final» del modelo de financiación. La cuantía está aún «ajustándose», reconocen fuentes de la Consejería.

Como consecuencia del primer reparto, aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) con la abstención de los rectores, las universidades recibirán 1.708,68 millones. De estos 1.708,68 millones, 1.566,5 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; mientras que la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos, supone una partida de 126,7 millones.

De este primer reparto, la Universidad de Jaén (UJA) dispondrá de 105,52 millones. La Universidad de Almería (UAL) recibirá un total de 90,89 millones de euros; la Universidad de Cádiz (UCA) contará con 147,07 millones; la Universidad de Córdoba (UCO), con 142,04 millones; la Universidad de Granada (UGR), con 387,34 millones; y la Universidad de Huelva (UHU), con 84,47 millones. La Universidad de Málaga (UMA) dispondrá de 234,88 millones; la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de 79,89 millones; la Universidad de Sevilla (US), de 422,17 millones, y la UNIA, de 14,36 millones.

El CAU dio cuenta cuenta también de los proyectos e importes por cada institución académica que podrán ser financiados con cargo a los 20 millones previstos en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para este año. A estos dos importes se suman otros 15,49 millones de euros dirigidos a sufragar el abono de los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas, que constituyen una retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla y se derivan de la convocatoria de méritos resuelta conforme al nuevo modelo de evaluación aprobado por la Junta de Andalucía a partir de los compromisos asumidos en la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas.

Negociaciones

Las negociaciones entre la Administración y los rectores vuelven a apurarse hasta el último momento. Ya el año pasado, a mitad de diciembre, las universidades públicas amagaron con ir a los tribunales por los «incumplimientos» de la Junta en materia de financiación. En aquel entonces, fueron 50 millones los que los máximos responsables académicos aseguraban que estaban pendientes.

Hace unos días, en el marco de la comisión parlamentaria sobre la Ley de Presupuestos 2026, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, cifraba en 20 millones el dinero que falta en el citado proyecto para garantizar que se cumple la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación, por la cual se estipula que las universidades recibirán cada año la misma cantidad que el anterior más el porcentaje de subida salarial que acuerde el Gobierno.

La envolvente del Presupuesto, pues, según las cifras de los rectores, tendría que ser de 1.758 millones y en el presupuesto se prevén 1.788. «Podría pensarse que es suficiente pero no es así, porque la Consejería nos ha comunicado que hará una reserva de crédito de 50 millones» para abordar la subida salarial.