Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Universidad de Jaén, en una imagen de archivo. A. C.

La Junta emplaza a los rectores a la semana que viene para el «reparto final» del modelo de financiación

La Universidad de Jaén (UJA) dispondrá de 105,52 millones de euros

E. P.

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:27

Comenta

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en el marco de la comisión parlamentaria celebrada este ... martes, ha emplazado a los rectores del sistema público andaluz a la semana que viene para firmar el «reparto final» del modelo de financiación. La cuantía está aún «ajustándose», reconocen fuentes de la Consejería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar
  2. 2 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  3. 3 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  4. 4

    María Corina Machado logra viajar a Oslo pero no llegará a tiempo para recoger el Nobel de la Paz
  5. 5 Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada
  6. 6

    El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
  7. 7 A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa
  8. 8 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  9. 9 El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad
  10. 10 La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta emplaza a los rectores a la semana que viene para el «reparto final» del modelo de financiación

La Junta emplaza a los rectores a la semana que viene para el «reparto final» del modelo de financiación