La Junta destaca el papel clave de las farmacias en enfermedades emergentes como la fiebre del Nilo El Colegio Oficial de Farmacia, con motivo del Día Mundial de Farmacéutico, recrea un botica antigua en el centro de la capital

IDEAL JAÉN Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:56 | Actualizado 16:18h. Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Farmacia con motivo del Día Mundial de Farmacéutico celebra en el centro de la capital su festividad recreado este jueves una botica antigua en la céntrica Calle Roldán y Marín de la capital a la que se han acercado cientos de jienenses para conocer la labor fundamental de los profesionales sanitarios más cercanos a la población. Durante toda la mañana, además se han practicado diferentes pruebas de salud a los ciudadanos y se han ofrecido consejos farmacéuticos. Además, el colectivo ha organizado juegos y actividades divulgativas para escolares, con el objetivo de acercar esta figura, más si cabe, a la población.

A esta actividad asistieron el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jaén, Juan Pedro Rísquez y varios miembros de su Junta de Gobierno, que estuvieron acompañados por la delegada territorial de Salud, Elena González; la diputada de Igualdad, Mª Dolores Ruiz, o la concejala de Sanidad, María Isabel Cano, entre otras autoridades.

Por su parte la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, asistió al acto central de este organización y puso en valor «el destacado papel de las oficinas de farmacia en la salud pública de la población».

Clave en la prevención

Así se refire a la amplia colaboración entre el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) y las campañas de prevención, entre ellas, sobre la Fiebre del Nilo o la importancia de los cribados. «Este acompañamiento por parte de los profesionales farmacéuticos refuerza el papel de la red de farmacias como canal cercano y accesible de información sanitaria, clave para la prevención de enfermedades emergentes como la fiebre del Nilo occidental.

Juan Pedro Rísquez manifestó que los farmacéuticos salen este jueves a la calle a reivindicar y poner de manifiesto su profesión y a lo que se dedican, que es cuidar de las personas. «Tenemos la profesión sanitaria más cercana y accesible para los ciudadanos, expuso.

Por otra parte, en el marco de esta jornada, las noches del 24 y 25 de septiembre se han iluminado de color verde edificios públicos y monumentos de diferentes ciudades de la provincia, incluida Jaén capital, denominador común que se ha llevado a cabo en cientos de edificios de todo el país.

El objetivo de estos actos es reforzar el mensaje recogido en el lema del Día Mundial del Farmacéutico de este año, «Piensa en salud, piensa en farmacia», que se acompaña con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo, reflejando la doble dimensión científica y social de la profesión farmacéutica.

La profesión en Jaén

En la actualidad, la provincia de Jaén cuenta con poco más de 1.000 farmacéuticos colegiados. 9 de cada 10 desarrollan su labor profesional en alguna de las 309 farmacias. Pero además, los farmacéuticos trabajan como analistas clínicos, Farmacia Hospitalaria, Industria Farmacéutica y en la Distribución Farmacéutica. Además, en todo el país miles de farmacéuticos trabajan en la Docencia, la Dermofarmacia, la Salud Pública, la Alimentación, la Óptica o la Ortopedia, entre otros. El perfil del licenciado en farmacia es femenino, ya que representan cerca de 70% de colegiados.