Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Denuncia desde las puertas del Centro Diagnóstico del Hospital de Jaén. Ideal

La Junta habría derivado 2,3 millones de euros al Hospital privado de Jaén

Es la respuesta parlamentaria del propio Gobierno andaluz a pregunta del PSOE

E. L.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:17

La Junta de Andalucía derivó 2,3 millones de euros al hospital privado de Jaén durante el año 2024, según respuesta parlamentaria del propio Gobierno andaluz a pregunta del PSOE. Así lo ha comunicado el PSOE a través del parlamentario Víctor Torres, que advirtió que «la apuesta verdadera y auténtica de Juanma Moreno es la privatización de los servicios públicos» para «hacer negocio con ellos».

Torres hizo esta denuncia junto a las puertas del Centro Diagnóstico del Hospital de Jaén, «uno de los centros hospitalarios más afectados en Andalucía por los recortes y el desmantelamiento emprendido por el PP», señaló.

El parlamentario avanzó que dentro de unos meses se convocarán elecciones en Andalucía y que en esta cita «habrá que decidir entre dos modelos». «No serán unas elecciones más, serán un referéndum entre un modelo de sanidad pública, universal y gratuita, que defiende el PSOE, y el modelo de Juanma Moreno y el PP para que se sigan enriqueciendo las grandes clínicas privadas», advirtió.

En este punto, subrayó que esto «ya lo estamos viendo en la provincia de Jaén», con «un primer y único por ahora» hospital privado al que ya se derivaron 2,3 millones de euros en 2024. Ahora, Juanma Moreno «quiere incrementar los conciertos sanitarios en otros 500 millones de euros en Andalucía». Y a pesar de ese gasto en la sanidad privada, los andaluces «tienen que seguir esperando» para operarse o ver al especialista.

Más servicios

Torres indicó que esa privatización de servicios públicos que impulsa la Junta de Andalucía no se centra exclusivamente en la sanidad, sino que va «desde ésta hasta la justicia, pasando por la educación o la Dependencia».

«Necesitamos un modelo donde los servicios públicos estén garantizados y ese modelo tiene que venir, como siempre lo ha hecho, de la mano del PSOE», sentenció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  2. 2 Las fuerzas de seguridad desplegarán todo su potencial en la Feria
  3. 3 La Primera División de fútbol sala arranca este viernes repleta de novedades
  4. 4 Esta noche arranca la Feria con el encendido y la cena de los mayores
  5. 5 La Diputación gestiona 38 proyectos europeos en Jaén que suman más de 59 millones de euros
  6. 6 La Ciudad de la Justicia de Jaén, a la espera del informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales
  7. 7 El Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, listo para una nueva temporada
  8. 8 El no al grado de Biomédica «carece de fundamento» aunque la UJA esperan el sí del Ministerio
  9. 9 La mutación de la 'filántropa' Priscilla: ni igualdad racial ni niños pobres...
  10. 10 Matriculaciones online: los alumnos pueden crear sus certificados digitales en la UPM

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta habría derivado 2,3 millones de euros al Hospital privado de Jaén

La Junta habría derivado 2,3 millones de euros al Hospital privado de Jaén