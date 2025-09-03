La Junta habría derivado 2,3 millones de euros al Hospital privado de Jaén Es la respuesta parlamentaria del propio Gobierno andaluz a pregunta del PSOE

La Junta de Andalucía derivó 2,3 millones de euros al hospital privado de Jaén durante el año 2024, según respuesta parlamentaria del propio Gobierno andaluz a pregunta del PSOE. Así lo ha comunicado el PSOE a través del parlamentario Víctor Torres, que advirtió que «la apuesta verdadera y auténtica de Juanma Moreno es la privatización de los servicios públicos» para «hacer negocio con ellos».

Torres hizo esta denuncia junto a las puertas del Centro Diagnóstico del Hospital de Jaén, «uno de los centros hospitalarios más afectados en Andalucía por los recortes y el desmantelamiento emprendido por el PP», señaló.

El parlamentario avanzó que dentro de unos meses se convocarán elecciones en Andalucía y que en esta cita «habrá que decidir entre dos modelos». «No serán unas elecciones más, serán un referéndum entre un modelo de sanidad pública, universal y gratuita, que defiende el PSOE, y el modelo de Juanma Moreno y el PP para que se sigan enriqueciendo las grandes clínicas privadas», advirtió.

En este punto, subrayó que esto «ya lo estamos viendo en la provincia de Jaén», con «un primer y único por ahora» hospital privado al que ya se derivaron 2,3 millones de euros en 2024. Ahora, Juanma Moreno «quiere incrementar los conciertos sanitarios en otros 500 millones de euros en Andalucía». Y a pesar de ese gasto en la sanidad privada, los andaluces «tienen que seguir esperando» para operarse o ver al especialista.

Más servicios

Torres indicó que esa privatización de servicios públicos que impulsa la Junta de Andalucía no se centra exclusivamente en la sanidad, sino que va «desde ésta hasta la justicia, pasando por la educación o la Dependencia».

«Necesitamos un modelo donde los servicios públicos estén garantizados y ese modelo tiene que venir, como siempre lo ha hecho, de la mano del PSOE», sentenció.