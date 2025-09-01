La Junta defiende el «alto nivel de exigencia» para los proyectos de plantas de biometano Desde la institución aseveran que «se pide a los promotores trabajar con los vecinos para favorecer la integración en el territorio»

Desde la Junta de Andalucía destacan el «nivel de exigencia» planteado respecto a requerimientos técnicos y ambientales a la hora de conceder las autorizaciones pertinentes para los proyectos de instalación de plantas de biometano.

Así lo aseveró en un comunicado el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, insistiendo en que «se insta a los promotores a trabajar intensamente con las comunidades locales a efectos de informar, plantear las ubicaciones más adecuadas y favorecer su integración en el territorio sin crear molestias a los vecinos».

«Esto es fundamental para aprovechar todos los beneficios que puede aportar el biometano», aseguró con respecto a una actividad que ha originado polémica, por sus posibles perjuicios, en algunos de los municipios de la provincia donde se han anunciado plantas, como Mengíbar o Andújar .

Estrella resaltó que la producción de biometano es «ejemplo de economía verde y circular», ya que se utiliza un residuo de origen vegetal, como es el alperujo, «valorizando un material del que la provincia dispone en gran cantidad, como territorio líder en la producción de aceite de oliva».

En este punto, precisó que cada tonelada de aceite de oliva produce cuatro toneladas de alperujo. «Ese residuo que se genera en nuestra provincia en una altísima cantidad se valoriza en estas plantas para producir biometano, que puede inyectarse directamente en la red y cubrir así una necesidad energética», expresó.

Residuos

Al respecto, incidió en que estas plantas «aportan una solución a la hora de reutilizar residuos procedentes de la actividad agrícola», de modo que «el biometano aprovecha estos residuos generados en el entorno más cercano para producir gas renovable, promoviendo la economía circular y generando nuevas oportunidades en el entorno».

El delegado aseguró, asimismo, que este proceso «está sometido a una regulación muy exigente desde el punto de vista europeo, nacional y andaluz, obligando a tramitar en cada una de las plantas de biometano un procedimiento con el que se garantiza la transparencia y la información pública, además de la participación social a la hora de articular alegaciones».