Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cada tonelada de olivar produce cuatro toneladas de alperujo. CARLOS LUJÁN/E. P.

La Junta defiende el «alto nivel de exigencia» para los proyectos de plantas de biometano

Desde la institución aseveran que «se pide a los promotores trabajar con los vecinos para favorecer la integración en el territorio»

E. P.

Jaén

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:41

Desde la Junta de Andalucía destacan el «nivel de exigencia» planteado respecto a requerimientos técnicos y ambientales a la hora de conceder las autorizaciones pertinentes para los proyectos de instalación de plantas de biometano.

Así lo aseveró en un comunicado el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, insistiendo en que «se insta a los promotores a trabajar intensamente con las comunidades locales a efectos de informar, plantear las ubicaciones más adecuadas y favorecer su integración en el territorio sin crear molestias a los vecinos».

«Esto es fundamental para aprovechar todos los beneficios que puede aportar el biometano», aseguró con respecto a una actividad que ha originado polémica, por sus posibles perjuicios, en algunos de los municipios de la provincia donde se han anunciado plantas, como Mengíbar o Andújar .

Estrella resaltó que la producción de biometano es «ejemplo de economía verde y circular», ya que se utiliza un residuo de origen vegetal, como es el alperujo, «valorizando un material del que la provincia dispone en gran cantidad, como territorio líder en la producción de aceite de oliva».

En este punto, precisó que cada tonelada de aceite de oliva produce cuatro toneladas de alperujo. «Ese residuo que se genera en nuestra provincia en una altísima cantidad se valoriza en estas plantas para producir biometano, que puede inyectarse directamente en la red y cubrir así una necesidad energética», expresó.

Residuos

Al respecto, incidió en que estas plantas «aportan una solución a la hora de reutilizar residuos procedentes de la actividad agrícola», de modo que «el biometano aprovecha estos residuos generados en el entorno más cercano para producir gas renovable, promoviendo la economía circular y generando nuevas oportunidades en el entorno».

El delegado aseguró, asimismo, que este proceso «está sometido a una regulación muy exigente desde el punto de vista europeo, nacional y andaluz, obligando a tramitar en cada una de las plantas de biometano un procedimiento con el que se garantiza la transparencia y la información pública, además de la participación social a la hora de articular alegaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presagios de naufragio en el Granada
  2. 2 La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Siles por presunta caza furtiva
  3. 3

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  4. 4 Homenaje a Jaén con Miguel Hernández desde el metro de Ámsterdam
  5. 5 La plaza del Camping será objeto de una gran reforma
  6. 6 SEGURIDAD EN LA PLANTA DE BIOGAS
  7. 7 Sanz ve como «traición a Andalucía» la quita de deuda que beneficia a comunidades como Cataluña
  8. 8

    La memoria de una provincia a golpe de click
  9. 9

    David de Miranda entra en la historia de Linares con un faenón antológico al cuarto
  10. 10

    Tierra cercada. Crónica de un Estado que Nunca Nació

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta defiende el «alto nivel de exigencia» para los proyectos de plantas de biometano

La Junta defiende el «alto nivel de exigencia» para los proyectos de plantas de biometano