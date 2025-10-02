La Junta «debe comprometerse más en vivienda, educación, empleo y las zonas Eracis»

Manuela Millán Jueves, 2 de octubre 2025, 19:38 Comenta Compartir

De acuerdo en el fondo, cruce de acusaciones en las formas. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha participado en la apertura del Encuentro de Buenas Prácticas Eracis+, organizado por la Junta de Andalucía y en el que se han dado cita las entidades locales beneficiarias de este programa.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el trabajo que se viene realizando en la ciudad a través del II Plan Local de Zonas Desfavorecidas, que cuenta con 56 medidas de intervención hasta 2028 y que ya ha atendido a más de 1.600 personas, «con resultados palpables en itinerarios de inserción socio laboral -150 personas ya han conseguido un empleo-, y procesos de cohesión social». Además, ha subrayado que «los desafíos en barrios como La Magdalena, San Juan, San Vicente de Paúl, Polígono del Valle, Antonio Díaz o las 101 viviendas siguen siendo una prioridad».

Millán ha reclamado a la Junta de Andalucía en este foro «una implicación mucho mayor en cuatro ámbitos fundamentales: vivienda, educación, empleo y la recuperación de espacios degradados». «Solos no podemos. Necesitamos a la Junta en nuestros barrios, trabajando de la mano con el Ayuntamiento», ha aseverado el alcalde.

Así, en materia de vivienda ha pedido la puesta en marcha de un plan específico de rehabilitación en barrios del centro histórico y en zonas como Peñamefécit o el Polígono del Valle, ha reclamado a AVRA la adecuación urgente de su parque de vivienda social «porque es una cuestión de dignidad» y ha recordado que el Ayuntamiento ha abierto un proceso para actualizar un obsoleto registro de demandantes de vivienda pública «que de nada sirve si la apuesta de la Junta por la vivienda pública es nula».

Por otra parte, en materia de educación pública, ha denunciado «la pérdida de recursos en centros como Santo Domingo o Santo Tomás», así como el cierre de la guardería de la Junta en el casco antiguo. Asimismo, en cuanto a empleo e inserción laboral, Millán ha reclamado que la Junta impulse planes de empleo que prioricen a los beneficiarios de los itinerarios Eracis y que se promuevan incentivos a la contratación, ya que, a su juicio, «si no hay puertas de entrada al mercado de trabajo para estas personas, el esfuerzo realizado fracasará».

Además, ha recordado que la Junta de Andalucía «dispone de varios equipamientos, solares sobre todo en el centro histórico, cuya cesión a la ciudad ha pedido el Ayuntamiento en reiteradas ocasiones para que se pongan en carga, de manera que el consistorio pueda desarrollar proyectos en ellos».

Respuesta de la Junta

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado que ni el Ayuntamiento de Jaén ni la Diputación provincial «quisieran concurrir al proyecto 'Estrategias y acciones en Zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar' (POPI)». «Jaén es única de las ocho provincias andaluzas en la que se paró este acompañamiento a las familias», ha aseverado López.

De esta forma, ha afirmado que «esperan que esto no vuelva a ocurrir, porque se trata de luchar todos juntos para impulsar la cohesión social». En 2023 (de junio a diciembre gobernó el PP y JM+), la Consejería invitó a todas las entidades sociales participantes en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) a desarrollar el proyecto POPI hasta la puesta en marcha de la nueva ERACIS+ a partir de 2024. «Ni Ayuntamiento ni Diputación de Jaén quisieron participar, por lo que renunciaron a 1,5 millones para toda la provincia destinados al refuerzo de la inclusión sociofamiliar», insiste.

Así lo ha manifestado la consejera en su participación en el Encuentro Provincial Eracis+ 2025 celebrado en Jaén, donde ha destacado que el principal objetivo de esta estrategia es «poner a las personas vulnerables a las puertas de un empleo, que es la herramienta esencial para poder desarrollar nuestros proyectos de vida».

En Jaén, la Consejería trabaja en doce zonas desfavorecidas, con una inversión de más de 18 millones para el periodo 2024-2028. La finalidad de esta jornada ha sido compartir las buenas prácticas de los profesionales de los servicios sociales comunitarios y de las entidades del tercer sector para el desarrollo de la Estrategia, de los que la titular de Inclusión Social ha querido destacar su «gran vocación y profesionalidad». En este punto, ha puesto de relieve el trabajo en red entre Junta, ayuntamientos y entidades del tercer sector como motor esencial para asegurar el éxito de la estrategia Eracis y, de la mano, «transformar vidas y lograr sacar a las familias de la exclusión social, una batalla que merece la pena».