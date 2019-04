La Junta crea un grupo de trabajo para relanzar el Conservatorio de Música Conservatorio de Musica en la calle Compañía. / Francis J. Cano La reunión de coordinación aprueba una subcomisión y mantiene su compromiso con esta infraestructura educativa en el Bulevar R. I. Jaén Martes, 23 abril 2019, 23:26

La Junta de Andalucía mantiene su compromiso con el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira. Por eso, la reunión de coordinación de los delegados de las consejerías del Gobierno andaluz decidió la creación de una subcomisión de trabajo en la que estarán representadas la Junta y el Ayuntamiento de Jaén para abordar este proyecto que se considera estratégico para la capital y la provincia jienense. Formarán parte de ella la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano; el delegado de Fomento y Cultura, Jesús Estrella, y el delegado de Educación, Antonio Sutil. Precisamente, este foro servirá para impulsar el proyecto y escuchar la opinión de la comunidad educativa. Se hará a través de un grupo de trabajo en el que se contará con la representación del consejo escolar permanente del Conservatorio Superior de Música de Jaén, ya que se pretende que el proyecto avance de una forma coordinada y consensuada por parte de las administraciones y de la comunidad educativa.

Modificar el suelo

Por otro lado, la Junta de Andalucía valora el paso del Ayuntamiento a la hora de modificar el suelo del solar sobre el que se proyecta, que se hizo en el pleno del 22 de febrero. Esto ha hecho que cambie de uso para que pueda contar con cinco plantas, ya que el Conservatorio Superior de Música ha de ser una infraestructura conforme a las necesidades que se plantean en la capital.

Asimismo, el 27 de febrero, la Agencia Pública Andaluza de Educación presentó el proyecto en el Ayuntamiento para que tramite la licencia, que ha de pasar por la Comisión de Cultura y Patrimonio.

La Junta de Andalucía señaló que la reivindicación del Conservatorio Superior de Música en el Bulevar no es nueva, sino que lleva más de diez años enredada en numerosas trabas y proyectos que no han ido más allá de las promesas. En cambio, en menos de 100 días, la Junta de Andalucía ha dado pasos determinantes para que el Conservatorio Superior de Música sea una realidad. Asimismo, se tiene claro que los equipamientos y los instrumentos son una necesidad imperiosa por parte del alumnado. De hecho, el delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, se ha reunido con la comunidad educativa. No obstante, el equipamiento y el instrumental, tal y como ya se explicó a la comunidad educativa, está supeditado al nuevo edificio

De ahí que la Junta de Andalucía espera que el proyecto avance con paso firme durante las próximas semanas, ya que existe una partida para poner en marcha la licitación de la obra, que representa el primer paso para que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira sea una realidad, ya que, en los últimos diez años, solo ha sido una promesa en la última década por parte del anterior Gobierno de Andalucía.