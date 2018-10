La Junta contesta que la regularización de viviendas es «perfectamente solucionable»

«Todo es perfectamente solucionable con lealtad institucional», afirmó ayer el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, Juan Eugenio Ortega, sobre la regularización de mil viviendas de las urbanizaciones Tentesón I y II, Bellavista, Los Bermejales, Cerro Molina y La Manseguilla, a las afueras de la capital, después de que la nueva sentencia del TSJA anule definitivamente el PGOU de la ciudad, dejando el proceso bloqueado al no publicar la Junta a tiempo en el BOJA la subsanación de las deficiencias iniciales y normas urbanísticas de cada asentamiento.

El delegado negó, como anteayer denunciaron el Ayuntamiento de Jaén y los representantes de los propietarios de las viviendas, que ese retraso sea imputable a la Junta. Ortega defendió que esta ha actuado «con diligencia y premura» en el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre estos SUNC (Suelo Urbano No Consolidado) en el PGOU anulado, y relató que el Ayuntamiento envió a la Junta la documentación el día 20 de junio de 2017; que los servicios centrales de la consejería observaron que no estaba completa y que, una vez completada, el día 22 de noviembre de 2017, la Dirección General de Urbanismo emitió un informe favorable, pero condicionado a ámbitos concretos porque el Ayuntamiento tenía que subsanar errores en las urbanizaciones Tentesón I y II, Los Bermejales y La Manseguilla. Errores que «aún no ha subsanado», dijo. Lo que motivó que el pasado día 20 de septiembre se decretase que no podía levantarse la suspensión.

El delegado añadió que esa es la información recabada ayer mismo de los servicios centrales de la consejería y dijo entender el malestar de los vecinos, porque el Ayuntamiento «ha tenido tiempo suficiente» para entregar la documentación completa y sin errores y que ha sido «más diligente» con la tramitación del centro comercial Jaén Plaza que con estos suelos.

Y concluyó que su consejería pone a disposición del Ayuntamiento a su técnicos para buscar una solución, que entiende que no tiene por qué llevar muchos años.