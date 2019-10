La Junta baraja «soluciones excepcionales» si no encuentra empresa para el servicio de comedor Sugieren un procedimiento «más rápido» que el de la ley de Contratación, mientras en los colegios plantean aulas de espera para cubrir esas horas esta semana LAURA VELASCO Martes, 15 octubre 2019, 19:20

Una búsqueda de soluciones 'in extremis' para dar fin a una situación, como poco, complicada. El delegado territorial de Educación de la Junta en Jaén, Antonio Sutil, ha asegurado que trabajan para que «sea cuestión de días el tiempo para encontrar la situación pertinente» a la suspensión de comedor escolar en 37 colegios de 25 municipios debido al abandono de la empresa adjudicataria, Royal Menú Catering. Además, junto a los equipos directivos de estos centros, se trata mientras tanto de articular «soluciones de atención a las familias», con «una oferta de acciones y actividades para que puedan los niños estar atendidos si las familias tienen algún caso muy ineludible de conciliación familiar», ha afirmado.

Así lo ha indicado a los periodistas en el marco de la reunión que mantuvo en la Delegación con responsables de los colegios afectados, en la que se ha analizado «cómo trabajar y dar una cobertura en estos días, mientras dure la situación», que tiene impacto en unos 1.900 escolares y 125 trabajadores. Sutil ha incidido en que es una circunstancia «sobrevenida» sobre la que «se está trabajando desde el 9 de octubre», que fue cuando tuvieron conocimiento de desistimiento de Royal Menú». En este sentido, varios responsables de centros escolares afectados han recriminado al delegado que no les informasen de la situación aquel 9 de octubre, lo cual habría permitido organizar mejor la semana.

Ley «compleja»

Así, desde la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) se trata de dar una salida, punto en el que el delegado se ha referido a la Ley de Contratación Pública, «que es muy compleja a la hora de buscar tipos de soluciones de un día para otro». Ha indicado que si ayer no se llegaba a un acuerdo con alguna empresa «para que continúe de alguna manera» con este servicio, desde la Apae se están calibrando soluciones «excepcionales», a través de un procedimiento de urgencia «que permita una respuesta más rápida».

Preguntado, no obstante, por las críticas a la gestión de la Junta expresadas desde UGT en el comité de empresa, ya que el 4 de septiembre se registró una cesión del servicio por parte de la adjudicataria a otra empresa, ha confirmado que fue así, aunque «ahí no quieren decir con eso que tuvieran algún tipo de problema para continuar» y no hablaron de que tuvieran dificultades económicas. En todo caso, ha aclarado que el 16 de septiembre la firma que «iba de la mano» de Royal Menú dijo que «no quería hacerse cargo de esta cesión porque no tenía toda la información» por parte de la adjudicataria. «Ese escrito llegó el día 16. Por tanto, esa línea de trabajo se rompió el mismo día que la empresa rompió», ha comentado Sutil.

Entre los asistentes a la reunión, la directora del colegio público Virgen de Guadalupe de Úbeda, Juana Mari Cantos, que ha hablado de una situación «muy complicada» para la que han pensado «en un aula de espera con voluntarios por parte del centro o en contratar a una persona a través de la empresa de actividades extraescolares hasta que se solucione el problema». «Los padres que tienen a los niños en el comedor por conciliación están un poco desesperados», ha apuntado.

Por su parte, Pedro Santiago, coordinador de comedores del colegio Santiago Apóstol de Valdepeñas de Jaén, ha afirmado que al ser un pueblo pequeño «la mayoría de padres tienen la ayuda de familiares». «Yo tengo sobrina de tres años y la recogeré si no tiene quien lo haga», ha puntualizado.

Reacciones

La alcaldesa socialista de Lopera y miembro de la Comisión de Ejecutiva Provincial, Isabel Uceda, ha exigido «la dimisión o el cese fulminante» de Antonio Sutil «por su evidente responsabilidad» y «por mentir» sobre este conflicto. También del PSOE, Daniel Campos, portavoz municipal en Linares, ha considerado que el problema de los comedores escolares es de «extrema gravedad» para las familias afectadas, de tal manera que responsabilizó a la Junta de Andalucía por su «nefasta gestión».

Desde Izquierda Unida de Jaén también han manifestado su «malestar y sorpresa» ante la «inoperancia» de la Consejería de Educación, que «no ha sido capaz de dar una solución a tiempo a los problemas de dicha empresa, que la misma venía anunciando desde septiembre».

Por último, desde Ustea han denunciado que la empresa en cuestión «continúa con su ritmo de trabajo normal en los centros educativos concertados y en las guarderías municipales», y ha insistido «en la necesidad de dejar de privatizar los servicios y que estos pasen a ser un servicio público».