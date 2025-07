La Junta avanza que abriría un proceso extraordinario para acceder a Ingeniería Biomédica

Andrea G. Parra y E. López Jueves, 24 de julio 2025, 20:40 Comenta Compartir

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, habló este miércoles, en el pleno del Parlamento andaluz, de nuevo, sobre el proceso de verificación y el informe desfavorable del día 25 de junio que atañe al grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Jaén junto con la de Granada, también afectada por el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Primero defendió que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) es una entidad «absolutamente independiente», por lo que la Junta «no tiene nada que ver ni en la elección de los evaluadores, ni en la decisión de los criterios, ni en el desarrollo de los informes que emite».

En lo relativo al informe desfavorable del grado en la UGR, expuso que la Comisión de Ingeniería y Arquitectura de Accua, formada por 15 miembros independientes y presidida por un catedrático de la Universidad de Carlos III de Madrid, emitió un fallo negativo basándose en cuestiones técnicas, «siendo la principal de ellas la propuesta de adscribir el título en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla». «La misma comisión ha evaluado positivamente los títulos de inteligencia artificial de las Universidades de Sevilla, Jaén y Almería, por lo que no es una cuestión en absoluto de públicas o privadas», defendió, según trasladó la Junta en una nota de prensa.

Antes, por la mañana, este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, Gómez Villamandos respondió a los periodistas sobre el proceso extraordinario para acceder al grado en IA si el nuevo informe es favorable y se determina que empieza a impartirlo la UGR en el curso 2025-2026. Dijo que «está todo preparado», por una serie de modificaciones que se han hecho en el Distrito Único Andaluz en relación a los másteres, que les permitirá ahora poder poner en marcha una nueva adjudicación de títulos en el mes de septiembre. Describió que se constituiría una primera lista de reserva a principios de septiembre y a mediados de septiembre «podría haber una adjudicación». Lo cual también afectaría al grado de Ingeniería Biomédica.

«Podrán cambiarse»

El curso empieza en septiembre. «Si los estudiantes están matriculados en otras titulaciones pueden cambiarse y entonces las personas que están en lista de espera que dejan podían subir, o cualquier otra persona que estuviera interesada en este título. Eso es algo que está contemplado y que además es propio del sistema», defendió. En este orden, señaló que «se abriría un nuevo plazo para que estos alumnos puedan solicitar la plaza, luego por nota se adscribirían y simplemente se cambiaría de titulación, eso se puede hacer». Y añadió: «En el caso de que cambien y hayan abonado la matrícula se les hace una devolución integral, es decir, no van a tener ningún tipo de pérdidas ni perjuicio».

En lo relativo al grado de Ingeniería Biomédica de las universidades de Jaén y Granada, Gómez Villamandos apuntó que el informe negativo no está relacionado con la capacidad de estas instituciones académicas en materia de biomedicina, sino porque se trata de una titulación dual y estas enseñanzas «son mucho más complejas, puesto que requieren no solo la participación y medios de las universidades, sino de las empresas donde se vaya a realizar la formación», y en este caso «la comisión señala que no se han aportado los convenios, que no se acredita la capacidad de las empresas para la docencia y la evaluación de los estudiantes».

En esta línea, el consejero hizo hincapié en que los títulos rechazados «no lo han sido por razones ideológicas, ni políticas, ni económicas. Lo han sido por razones técnicas, objetivas y documentadas. Y por eso existe un procedimiento para subsanar, revisar y mejorar», pero que podría entrar igualmente para septiembre.