La concejala de Urbanismo, África Colomo, en rueda de prensa. M. M.
Urbanismo

La Junta «asfixia el futuro de Jaén» con su «exclusión» del Plan de Ordenación

El Ayuntamiento de la capital asegura que «se queda fuera» de la planificación de las zonas logísticas de la provincia y «elimina» la conexión ferroviaria con Granada

Manuela Millán

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

¿Nueva guerra entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital? El nuevo Plan de Ordenación Territorial (POTA) que plantea la Junta no convence ... al Gobierno local de la capital que consera que Jaén «se queda fuera de cualquier posibilidad de avance». La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, denuncia que la Junta ha «excluido» a la capital de la planificación logística y ferroviaria que plantea a futuros en el borrador del POTA. «Participamos en la presentación preliminar del POTA de la Junta y nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa y una profunda preocupación por las conclusiones», traslada.

