La Junta «asfixia el futuro de Jaén» con su «exclusión» del Plan de Ordenación

¿Nueva guerra entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital? El nuevo Plan de Ordenación Territorial (POTA) que plantea la Junta no convence ... al Gobierno local de la capital que consera que Jaén «se queda fuera de cualquier posibilidad de avance». La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, denuncia que la Junta ha «excluido» a la capital de la planificación logística y ferroviaria que plantea a futuros en el borrador del POTA. «Participamos en la presentación preliminar del POTA de la Junta y nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa y una profunda preocupación por las conclusiones», traslada.

Por un lado, denuncia que la capital se «excluye dentro de la zonificación de las áreas logísticas de la provincia», un aspecto «muy grave» cuando la capital «necesitará en breve» estar en este circuito logístico, por proyectos de la envergadura del Cetedex. «Toda la política de la Junta de Andalucía debería estar orientada para lograr esa convergencia territorial, de desarrollo territorial en todas las capitales y las provincias de Andalucía. Y vemos que precisamente la capital de Jaén es una de las grandes castigadas nuevamente por esta previsión del Plan», sostiene.

En este sentido, señala que con este escenario, proyectos como el prometido Puerto Seco, del que no hay novedades en los últimos años, «se quedan sin posibilidades». Además, también «condicionaría el PGOM», en el que se está trabajando para su aprobación inicial el próximo año.

Por otro lado, la edil de Urbanismo alerta de que la Alta Velocidad de competencia autonómica y que se regula en el POTA «excluye también a la capital». «Cuando estaba prevista la conexión de la ciudad de Jaén con Granada de manera directa este proyecto también desaparece del Plan de Ordenación y la planificación que hace la Junta es haciendo un recorrido que elude ese carácter directo de la conexión entre ambas capitales de provincia, algo que ocurre igualmente con Córdoba», denuncia.

Vuelve a ser Jaén

Ambas decisiones se plantean en un momento que para Colomo «es fundamental porque Jaén tiene que contar con ese diseño preliminar, tiene que estar en la planificación estratégica de la Junta de Andalucía, porque si no, no podrán desarrollarse esas políticas efectivas en las que se contrarreste la falta de servicios en la ciudad». «Si estamos haciendo un esfuerzo por el impulso urbanístico, de atracción de inversión, de planificación para la implantación de un centro tecnológico de gran envergadura y un ecosistema de empresas la Junta no solo no ayuda en este trabajo, sino que además lo obstaculiza cercenando las posibilidades a futuros», lamenta.

Reclamaciones

La segunda teniente de alcalde adelanta que desde el Ayuntamiento de Jaén van a realizar alegaciones y presentarán todo tipo de información a este trámite de información pública para que «se aclaren, subsanen y corrijan definitivamente, cuestiones que son capitales para el futuro de la capital y que han generado una profunda preocupación».

Como plan de acción en las próximas semanas para poner de manifiesto esta marginación e intentar paliarla, Colomo ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá explicaciones formales a la Consejería de Fomento, analizarán en detalle el contenido del POTA, convocarán a los colectivos sociales de la ciudad para recoger las demandas que tengan en relación con este instrumento y solicitarán un dictamen del CES Local para que pueda pronunciarse. «También efectuaremos alegaciones en este trámite de información pública para su modificación, que no se discrimine a la capital y para que incluya a Jaén en los grandes ejes de desarrollo, de transporte, de logística y de energía que necesitamos».

«No es una pelea política entre partidos; se trata de una cuestión que condiciona el futuro de nuestra ciudad porque no solo nos impide desarrollarnos industrial y económicamente, sino que nos impide converger con el resto de capitales andaluzas», sentencia.