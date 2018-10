La Junta asegura que el recurso de Castillo no parará el tranvía y seguirá con su tramitación Un autobús urbano y un tranvía, en paralelo en el Paseo de la Estación jienense, en febrero de 2011, cuando comenzaron las pruebas del sistema tranviario. / CELIA MONDÉJAR Choque de trenes político definitivo, que hace descarrilar el acuerdo de mayo para su puesta en marcha, al menos hasta después de las elecciones JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 28 octubre 2018, 00:28

Hasta donde llegue, ha llegado. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está convencida de que el recurso judicial presentado por la empresa concesionaria del servicio municipal de autobuses de Jaén no detendrá el tranvía y mantiene su hoja de ruta, mientras llega un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento, pues el de mayo pasado parece roto tras el choque de trenes de las últimas horas, o cuanto menos tan aparcado como los cinco tranvías que permanecen guardados desde hace casi ocho años en las cocheras.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja) adjudicó en septiembre el asesoramiento técnico para diseñar el contrato que se firme con la empresa o unión de empresas que resulte adjudicataria en su momento de la explotación del tranvía. Benow/K-Infra fue la que recibió el encargo, por importe de 107.690 euros. La Consejería de Fomento tiene previsto seguir con los trámites, pese al enésimo desencuentro con el Ayuntamiento de Jaén a cuenta de la financiación del sistema tranviario, y ofrecerá una rueda de prensa mañana lunes.

La empresa de autobuses Herederos de José Castillo Castillo SL, que ya paralizó las pruebas del tranvía con pasajeros porque un juez entendió en 2011 que le hacía una competencia desleal, ha presentado ahora un nuevo recurso contra la declaración de interés metropolitano del tranvía jienense, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado mes de junio tras el acuerdo de un mes antes entre la Junta y el Ayuntamiento para poner en marcha el tranvía.

Con este carácter metropolitano, el tranvía jienense ya no sería estrictamente un transporte municipal y, por tanto, Castillo no podría esgrimir una competencia desleal.

El PP confía en ganar el 2-D

Tras conocerse el recurso de Castillo, y dado el último desencuentro entre el Ayuntamiento y la Junta en torno al tranvía, ayer salieron a la palestra dirigentes del PP y PSOE que solo coincidieron en que es la otra parte la que ha cambiado el acuerdo de mayo y en que el motivo es la convocatoria electoral del día 2 de diciembre. Y si los socialistas están cada vez más convencidos de que el tranvía solo se pondrá en marcha con ellos en el gobierno municipal, la cabeza de lista del PP al Parlamento andaluz, Maribel Lozano, le dio la vuelta al argumento y afirmó a su vez que el tranvía circulará solo cuando ellos gobiernen la Junta.

Lozano criticó «la mala fe» de la Junta y el PSOE, ya que «no es de recibo ni es entendible que, ahora que se han convocado elecciones, la Junta pretenda vulnerar el acuerdo», dijo. Recordó que el PP siempre defendió, «al igual que hizo el Tribunal de Cuentas, que el tranvía fue una inversión que se realizó sin estudio de viabilidad» y que fue «una nueva inversión socialista sin cabeza». Y que por eso, desde 2012 vienen exigiendo que sea la Junta la que «asuma la gestión del tranvía al considerarlo un transporte metropolitano, una realidad que le ha costado mucho asumir a Susana Díaz y al PSOE», indicó antes de acusar a la presidenta andaluza de «engañar» a los jienenses antes poco antes de perder las elecciones.

El PSOE apunta al alcalde

El portavoz municipal socialista, Manuel Fernández, se preguntó si el alcalde, Javier Márquez (PP), «está detrás de la autoría intelectual del recurso» de Castillo y si el PP está usando a esta empresa como «brazo armado» para no poner en marcha el tranvía, como lograron en 2011 la «alianza» del anterior alcalde y Castillo, también antes de unas elecciones. Pero dijo que ahora el PP «ya no puede colarle más mentiras a la gente» e indicó que la ciudadanía en general y los comerciantes y hosteleros del centro en particular quieren el tranvía. Pidió la auditoría pendiente a Castillo.

Y su homóloga en el PP, Reyes Chamorro, preguntó al PSOE «qué oscuro y extraño interés tiene para no querer cobrarle a la expresa que vaya a explotar el sistema tranviario los vagones», dejando los paguen los jienenses en lugar de todos los andaluces. «No querríamos pensar mal, pero visto lo visto en Andalucía con lo que ha pasado con los ERE, cursos de formación, 'tarjetas black', nos gustaría saber por curiosidad el nombre de la empresa a la que quieren beneficiar».