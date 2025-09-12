La Junta aportará 123.000 euros en la capital para la atención de temporeros

C. C. Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Habrá dinero de la Junta para el servicio de temporeros. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, va a destinar 123.000 euros al Ayuntamiento de Jaén para la atención de personas migrantes que lleguen hasta la capital con motivo de la próxima campaña de recogida de aceituna. Una financiación que se enmarca en la línea de subvenciones que la Consejería pone en marcha para entidades locales de la provincia.

A través de un comunicado, confirma la cuantía que enviará a Jaén tras las críticas del Ayuntamiento que acusó de «un recorte practicado por la Junta de Andalucía no es solo económico, sino que desmantela un modelo social y ético de acogida consolidado durante más de dos décadas, que ha llegado a ser un referente en la provincia».

La delegada del área en la provincia, Ángela Hidalgo, ha explicado que estos 123.000 euros que el Ayuntamiento de la capital recibirá para la próxima campaña supone «un incremento de cerca de un 3% respecto al año anterior (110.000 euros)». «Esta convocatoria de subvenciones, que es de carácter provincial y en régimen de concurrencia competitiva, conlleva el reparto del crédito a través de criterios objetivos, velando siempre por la equidad, la transparencia y la imparcialidad y siempre en base a los proyectos presentados por las administraciones locales», explica.

Hidalgo ha recordado que «el dispositivo de atención a las personas de origen migrante ha de ser el resultado de la suma de esfuerzos, de lealtad institucional, de un trabajo técnico que dé respuesta a las necesidades de aquellos que llegan hasta nuestras ciudades en busca del tajo y no una excusa para hacer política con asuntos tan sensibles utilizando cifras incompletas y pretendiendo confundir a la ciudadanía».

Nuevo recurso

El nuevo programa de atención temprana a temporeros en Jaén dará respuesta «a las necesidades de alojamiento y manutención de aquellas personas de origen migrante que llegan hasta la capital antes del inicio de la campaña y antes de la apertura de la red de albergues provincial». Una iniciativa acordada por un grupo de trabajo puesto en marcha por la Delegación «con el objetivo de dar solución a un problema que se viene dando en la ciudad desde años anteriores».

En este punto, Hidalgo ha propuesto al Ayuntamiento jienense y al resto de administraciones implicadas en la atención a temporeros «a que sumen herramientas y servicios que, como este, puedan dar respuesta a las necesidades que se plantean en Jaén de forma previa a la activación del dispositivo».