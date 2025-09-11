La Junta de Andalucía subvencionará el 100% de las vacunas para la lengua azul El Gobierno andaluz abonará en las próximas semanas 7,2 millones de euros destinados a compensar las pérdidas de los ganaderos

La Junta de Andalucía subvencionará al 100% las vacunas frente a la lengua azul adquiridas en este 2025, según anunció el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde defendió una gestión «rigurosa, coordinada con el sector y centrada en proteger a la cabaña ganadera andaluza».

Fernández-Pacheco se refirió a este asunto en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario Vox, quien reclamó la gratuidad de las vacunas, así como la llegada de las ayudas directas que esperan los ganaderos afectados y un pautado de vacunación «fiable» en la comunidad andaluza.

El titular de Agricultura adelantó que el Gobierno andaluz resolverá y abonará en las próximas semanas las ayudas convocadas por valor de 7,2 millones de euros en el marco de la medida 23, destinadas a compensar a los ganaderos por los efectos de la lengua azul.

Fernández-Pacheco recordó que la Junta ha destinado en los últimos cinco años más de 6,6 millones de euros en vacunas para combatir la lengua azul. Entre las medidas más relevantes ha destacado la compra de 970.000 dosis contra el serotipo 3 por un importe de 1,3 millones de euros en 2024; así como en febrero de 2025, y ante la aparición de los serotipos 1 y 4, la adquisición de nuevas vacunas por valor de 700.000 euros.

El consejero insistió en que el mensaje de la Junta es claro: «Vacunar, vacunar y vacunar», a la vez que destacó que los ganaderos son informados en todo momento a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y de las Oficinas Comarcales Agrarias, lo que supone un contacto directo