La Junta adjudica la ejecución de la colección permanente del Museo Íbero por 3,9 millones La empresa Acciona Cultural Engineering SAU era la única oferta que quedaba en el proceso de licitación

Europa Press Jaén Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:54

La Junta de Andalucía ha adjudicado la ejecución de la colección permanente y mobiliario de áreas públicas del Museo Íbero de Jaén por más de 3,9 millones de euros a Acciona Cultural Engineering SAU. Era la única oferta que quedaba en pie en el proceso de licitación después de que en agosto se anulara la adjudicación inicial de este contrato, una vez que fue estimado el recurso de Acciona contra esa decisión.

Ahora, la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Jaén ha publicado una nueva resolución de adjudicación del contrato 'Suministro de fabricación e instalación del proyecto de ejecución de la exposición permanente y mobiliario de áreas públicas en el Museo Íbero de Jaén'. Algo que la ciudadanía espera desde hace años en un espacio que fue inaugurado en diciembre de 2017 con una exposición temporal.

Acciona Cultural Engineering SAU es la adjudicataria con un importe de 3.967.468,31 euros, IVA incluido, y «un plazo de ejecución de 15 meses (desde el 1 de octubre de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2026)», según se recoge en la resolución, consultada por Europa Press. Cabe recordar que fue el 30 de diciembre de 2024 cuando la Junta publicó el anuncio de licitación por un importe de casi 4,2 millones de euros, IVA incluido. Se recibieron tres ofertas, de Acciona Cultural Engineering SAU, Ypunto Ending SL y Playmedia Motion Graphics SL.

Esta última quedó excluida al no superar el umbral mínimo establecido en la puntuación de las ofertas y, posteriormente, el pasado julio, el contrato se adjudicó a Ypunto Ending SL por 3.632.909,59 euros, IVA incluido. No obstante, Acciona presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía (Tarcja) pidiendo anular esa adjudicación.