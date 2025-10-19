Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tranvía circulando por las calles de la capital, en pruebas, el pasado me s de septiembre. M. MILLÁN
Visita de la consejera hoy

La Junta aclara al Ayuntamiento que «han informado siempre de los cambios en los contratos del tranvía»

La Gobierno local y el andaluz tampoco se ponen de acuerdo en quien debe hacersecargo de los 4,5 millones de la puesta a punto

Manuela Millán

Manuela Millán

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:33

Llegará, pero con tensión hasta el final. Atrás quedaron los tiempos en los que la guerra estaba entre tranvía sí o no. Desde 2021, el ... acuerdo entre la Junta de Juanma Moreno (PP) y el Ayuntamiento de Julio Millán (PSOE), sembraba la esperanza de ver por fin circular los vagones. Han pasado cuatro años y, aunque parece estar cerca, las desavenencias siguen presentes. El Ayuntamiento va a pedir una nueva comisión de seguimiento para conocer «los cambios al alza en las cantidades de los últimos contratos», de los que, aseguran, «no están informados», algo que la Junta contesta, pues aseguran que «sí se ha trasladado de las distintos modificaciones».

