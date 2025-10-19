La Junta aclara al Ayuntamiento que «han informado siempre de los cambios en los contratos del tranvía»

Llegará, pero con tensión hasta el final. Atrás quedaron los tiempos en los que la guerra estaba entre tranvía sí o no. Desde 2021, el ... acuerdo entre la Junta de Juanma Moreno (PP) y el Ayuntamiento de Julio Millán (PSOE), sembraba la esperanza de ver por fin circular los vagones. Han pasado cuatro años y, aunque parece estar cerca, las desavenencias siguen presentes. El Ayuntamiento va a pedir una nueva comisión de seguimiento para conocer «los cambios al alza en las cantidades de los últimos contratos», de los que, aseguran, «no están informados», algo que la Junta contesta, pues aseguran que «sí se ha trasladado de las distintos modificaciones».

De hecho, aluden a una de las comisiones de seguimiento, en febrero, con la presencia de los concejales África Colomo, Francisco Lechuga y Luis García, en la que el presidente de la comisión informó de «varias modificaciones de los contratos, relacionados con el material móvil, las catenarias y la ciberseguridad». En la tabla, la diferencia global del presupuesto pasa de ser algo más de siete millones en la comisión de mayo de 2024, a los ocho millones y medio de febrero de 2025 (incluye material móvil, vigilancia o limpieza).

El presidente de dicha comisión también deja constancia de que las pruebas de integración «son muy importantes» por lo que pueden «surgir nuevas modificaciones que hagan oscilar el presupuesto». Aquí es donde estaría la clave de las diferencias, pues el Ayuntamiento quiere conocer las modificaciones en los últimos contratos, como el servicio de mantenimiento de infraestructura y sistemas o el mantenimiento del material rodante, adjudicados en los últimos meses, y cuya financiación —recuerda el Ayuntamiento— recae, en una parte, en el gobierno municipal.

Los polémicos 4,5 millones

Otra de las diferencias entre las administraciones es quién paga los 4,5 millones de la puesta a punto, y que en el convenio debe sufragar el Ayuntamiento. Sin embargo, el equipo de Gobierno (PSOE-JM+) reclama no hacerlo, ya que la Junta, que adelantó esta cantidad, lo hizo a través de los fondos europeos. «Entendemos que la Junta se beneficia doblemente porque no eran fondos propios, por lo que vamos a seguir intentando que el Ayuntamiento no tenga que poner un dinero que recibió el Gobierno andaluz y que además eran fondos finalistas (con destino fijado)», explicó el alcalde, Julio Millán, en su momento.

¿Qué dice la Junta y así queda reflejado en la comisión de febrero? En esta caso, aclaran que los fondos europeos se están utilizando para la puesta en marcha de la infraestructura. «Desde la Consejería se han realizado varias consultas al gabinete jurídico y al Ministerio sobre el uso de estos fondos, siendo favorable, por lo que no habría doble financiación», se expone. Además, insisten en que la Junta «podría emplear dichos fondos para otro proyecto» por lo que «no existiría debate».

Aún así, se pide al Ayuntamiento que haga una solicitud formal, que, según aclara el Gobierno local, «habría sido denegada», por lo que es por ello por lo que plantean la vía judicial o administrativa para volver a reclamar que se descuente esta cantidad al Ayuntamiento.

La fecha y el tráfico

Otro de los debates más importantes es cuándo el tranvía será una realidad. El PSOE exige que esté en marcha en diciembre, aunque de momento la Junta pone sobre la mesa el invierno. Eso sí, el Gobierno andaluz recuerda que «esperaron meses para que el Ayuntamiento realizara la retención de crédito necesaria para algunas licitaciones». Desde la Junta también se pregunta por el plan de reordenación del tráfico que tiene que impulsar el Ayuntamiento para evitar, entre otras, que se dupliquen líneas con los autobuses. En este sentido, la Administración regional «sigue a la espera de un plan concreto». Eso sí, se han impulsado algunas acciones, como las plazas de zona azul, que en la comisión de febrero se plantearon como una solución.

Otro asunto es el cuidado de las vías. Aquí la Junta lamenta que «no se esté realizando una labor de cuidado y limpieza», encontrando «imágenes de suciedad y de desbroce que tapan las vías». De momento, volverá a estar en marcha esta semana en unas nuevas pruebas, previsiblemente entre el miércoles o el jueves.