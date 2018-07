El julio más fresco de los últimos años deja una máxima de 'apenas' 37,4 grados Jóvenes se refrescan en una fuente días atrás en Alcalá durante Etnosur. / POVEDA Los termómetros ni se han acercado a la barrera psicológica de los 40 grados que en julio de 2017 se superó en ocho calurosas jornadas J. E. P. JAÉN Viernes, 27 julio 2018, 02:29

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, no prevé en Jaén temperaturas por encima de los 36 grados de aquí a final de mes. Calor, pero nada del otro mundo para lo habitual en el verano jienense. De hecho, el de este año está resultando el mes de julio más fresco por lo menos en un lustro. Según datos de la Estación Meteorológica de la Universidad de Jaén, la máxima registrada hasta ayer era de 37,4 grados, el día 17. Es la máxima más baja en cinco años. De hecho, en cuatro días de este mes los termómetros del observatorio no han pasado de los 30 grados y apenas diez días han superado los 35. En todo el mes no consta ninguna jornada con alertas por altas temperaturas, ni han sido noticias las olas de calor que otros años se sucedían cada pocos días.

En julio pasado el observatorio universitario llegó a medir dos días temperaturas por encima de 44 grados, seis días más estuvieron por encima de los 40 en algún momento y 14 jornadas superaron a la máxima de este año.

En 2016 la máxima fue de 41,3, el mismo registro en el 2015, el año anterior fue de 39,7 y en 2013 de 40,3. Es decir, la temperatura máxima este año en julio en Jaén está dos grados por debajo que la siguiente en el 'ranking' del lustro.

Aemet confirma que el 13 de julio de 2017 se alcanzaron los 44,4 grados, que es la temperatura más alta en un mes de julio desde 1983. La media de las máximas más altas de este periodo se dio en 2015, con 37,6 grados. Ese verano fue el que registró la temperatura media más alta en julio, con 30,6 grados.

Los listados de temperaturas mínimas registradas en los meses de julio de los últimos años vuelven a demostrar que el de este año está siendo inusualmente fresco: 15,8 se midieron el día 15 a las ocho de la mañana en la Universidad. Ha habido 11 jornadas en las que no se ha bajado de los 20 grados. La mínima más alta fue de 23,4. El año pasado hubo 25 noches por encima de los 20 grados y hubo días en los que el momento más fresco fue de 26,3.