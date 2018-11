A juicio dos jóvenes por agredir a una menor de edad en un portal de Jaén Concentración de apoyo a la chica denunciante en el Paseo de la Estación de Jaén. / IDEAL El juzgado de Menores investiga a otros tres chicos involucrados en este caso que causó gran alarma social en Jaén en el mes de marzo JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Lunes, 12 noviembre 2018, 00:20

El juzgado de Instrucción 4 de Jaén ha citado esta semana a dos jóvenes investigados por un supuesto delito de agresión sexual ocurrido el 2 de marzo, para un trámite (la indagatoria) con el que se cerrará la fase de instrucción del sumario, y que aboca a los dos procesados al banquillo una vez que contra ellos ya se ha dictado un auto de procesamiento, a expensas de las penas que les pidan el Fiscal y la denunciante, que ejerce la acusación particular. Los dos jóvenes son G.J.C.M., de 22 años y con antecedentes por el ataque a una chica en La Alameda, y M.A.M.R., que en el momento de los hechos acababa de cumplir los 18 años. Hay tres menores de 17, 16 y 15 años, todos familiares del primer acusado, también involucrados en este asunto.

Tal y como adelanto IDEAL, el ataque se produjo el 2 de marzo, sobre las cinco de la tarde, cuando la menor fue introducida en un portal e «intentaron forzarla». La fuerte resistencia de la chica y sus llamadas de auxilio alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía. Una patrulla se desplazó hasta el lugar, asistió a la menor y activó el protocolo establecido para estos casos. La joven, menor de edad, junto a sus padres, presentó una denuncia contra unos jóvenes a los que «no conocía de nada».

Víctima al azar

Con lo investigado hasta el momento no cabe hablar de un ataque premeditado ni organizado, sino la acción improvisada de un grupo juvenil que eligió su víctima al azar. En esos días el asunto de 'la manada' en los Sanfermines estaba de plena actualidad. El primer sospechoso, identificado por la Policía prácticamente desde el primer momento por la descripción de la víctima y las grabaciones de las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, se presentó voluntariamente en Comisaría para entregarse al poco del suceso, pero no por ese asunto, sino por otro que tenía pendiente. Los agentes descubrieron la treta y lo detuvieron por la agresión sexual. En días sucesivos hubo otros cuatro arrestos más. En la jurisdicción de Menores continúa abierta la causa penal contra los tres implicados que no habían cumplido aún los 18 en el momento de los hechos.

La jueza instructora envió a prisión preventiva a los dos mayores de edad detenidos por este asunto. Siguen allí. Dos de los tres menores también fueron ingresados en el centro de Las Lagunillas. Al tercero se le dejó libre con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Como no cumplió, fue detenido e ingresado en el centro de menores.

Testimonio

La principal prueba de cargo en este caso es el testimonio de la menor, que ha identificado sin dudas y de forma persistente a los implicados. Lo que se ve en las cámaras de seguridad no contradice lo que ella declaró, aunque las imágenes son de poca calidad y de personas embozadas. Ella aseguró que mordió a uno de sus atacantes, y uno que presentaba en la mano una herida compatible con un bocado.

Todos los acusados se han declarado inocentes y han aportado coartadas para sostener que ellos no tuvieron nada que ver con este asunto.

Pocos días después de trascender este caso se produjeron las manifestaciones feministas del 8M, en las que muchas mujeres se concentraron en apoyo a la menor denunciante en el Paseo de la Estación, para pedir a la Justicia contundencia contra los agresores. El caso tuvo incluso trascendencia nacional en esos primeros días.