El jugador de pádel Fernando Belasteguín se emociona con la carta de un niño jienense En ella Pedro, de Arjona, le confiesa que es «todo un ejemplo a seguir» LAURA VELASCO Viernes, 24 mayo 2019, 13:50

El jugador de pádel Fernando Belasteguín, que se encuentra estos días compitiendo en el World Padel Tour Jaén, ha publicado en su Twitter (@Fbelasteguin) la simpática carta que ha recibido de Pedro, un niño de Arjona. En ella, el menor le dice que es «todo un ejemplo a seguir» como deportista y como persona, además del «mejor compañero que puede existir». «Para mí eres como mi padre aunque no nos hayamos conocido en persona, que ojalá se cumpla algún día», indica.

Fernando Belasteguín ha mostrado en redes sociales su emoción ante tal carta: «Llego al hotel de Jaén y abro un sobre que me dió un niño de 10-11 años antes de jugar el partido de 1/8 de final. Qué linda sorpresa, te prometo que la guardaré con mucho cariño. Me has hecho emocionar Pedro. Muchas gracias y sigue disfrutando de nuestro hermoso deporte y estudia», ha señalado el deportista.

Aquí pueden leer la carta completa: https://twitter.com/FBelasteguin/status/1131571768479682560