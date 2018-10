La jueza de los ERE abre dos piezas separadas para Inverjaén y Gres Vilches La jueza María Núñez Bolaños. / IDEAL A la sociedad de capital y riesgo la investigan por una ayuda de 250.000 euros y a la del Condado por dos intrusos y casi cinco millones de euros J. E. P. Y AGENCIAS JAÉN/SEVILLA Lunes, 8 octubre 2018, 00:32

La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado abrir diez nuevas piezas separadas de los ERE por ayudas sociolaborales a empresas, al tiempo que ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar cinco ayudas concedidas más. Las nuevas piezas separadas investigarán las ayudas concedidas por la Junta a Inverjaén Sociedad Capital y Riesgo S.A., a Gres Vilches (ambas empresas de Jaén) además de a José Sánchez Marcos S.A. (Mardy); a Tubos Reunidos Aplicaciones Tubulares de Andalucía S.A.; Open Minds S.L.; a Martínez Barragán S.A. y a Elaborados Cárnicos Andalucías S.A.; a las ayudas para el ERE del grupo Cervezas Alhambra S.L.; a la Compañía Minera del Marquesado S.L.L.; Industrias del Guadalquivir S.A.L. y Pickman La Cartuja Sevilla S.L.

De otro lado, la jueza instructora acuerda librar oficio a la UCO a fin de que «a la mayor brevedad posible» elaboran atestados en relación a las ayudas concedidas a Fábrica de Muebles S.L.; Grupo Smurfit; Nature Pack, Minas de Río Tinto S.A.; Nerva Croissant; y Papacor.

Las sospechas

A Inverjaén comenzó a investigarla la anterior instructora, Mercedes Alaya, por una subvención sospechosa de 250.000 euros recibida en 2003.

Las pesquisas en Instrucción 6 de Sevilla se remontan al 30 de enero de 2003, cuando el director gerente de Inverjaén solicitó a la Junta una ayuda de 248.588 euros para prestar labores de asesoría en un estudio de viabilidad a una empresa radicada en Martos. Según autos de la jueza Alaya de 2014, «con indiciario conocimiento» del que era viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández (uno de los principales encausados en la macrocausa), el director general Guerrero (el que admitió que la Junta disponía de un «fondo de reptiles») le concedió una subvención de 250.000 euros el 26 de noviembre de ese mismo año.

Las sospechas de Alaya eran que Inverjaén cobró la ayuda y no hizo realmente el estudio y consultaría comprometidas, sino que las subcontrató a un precio muy inferior (97.076 euros) con una empresa especializada de Madrid. La jueza sospechaba que se trató de una subvención irregular, que enmascaraba en realidad un contrato por prestación de servicios. Y que visto el éxito y el beneficio conseguido, Inverjaén intentó repetirlo con otra operación similar «que es un corta y pega de la anterior».

Gres Vilches recibió entre 2004 y 2010 un total de 4,9 millones de euros ahora bajo sospecha por proceder de la partida 31L, el «fondo de reptiles» del que habló el ex director general Guerrero. Técnicos de la Intervención General del Estado alertaron de posibles irregularidades sobre estas ayudas al considerar que se concedieron con una documentación insuficiente «careciendo del rigor mínimo exigible en la gestión de fondos públicos», con más de un millón de euros concedidos en ayudas directas en expedientes donde no consta el objeto de las ayudas, en otra no tiene un objeto preciso y claramente definido, en otras hay «un objeto extemporáneo y de imposible cumplimento» ...Además se detectaron también pagos cruzados: fondos librados para los ERE de Gres Vilches y Cerámicas Syre acabaron en manos de ex trabajadores de otras empresas.

Además los técnicos detectaron la presencia de dos intrusos: Manuel Morales Larrubia, ex secretario de la Federación del Metal y la Construcción de UGT en Jaén, y Ramón Polo, miembro fundador del Partido Independiente de las Nuevas Poblaciones (PINP) y ex concejal del PP en La Carolina (formación en la que militó hasta 2007).