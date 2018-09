El juez mantiene la imputación a Rosa Cárdenas y Del Moral en el 'caso Matinsreg' Fuente estanque de la primera fase del Parque del Bulevar, en la capital jienense. / P. A. Cree «poco verosímil» que la concejala desconociera el encargo que firmó a la empresa de las fuentes, y sobre el exconcejal hay «contundentes indicios» de su participación JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 29 septiembre 2018, 00:56

«No ha lugar el sobreseimiento libre». Así concluye su nuevo auto el magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, Antonio Valdivia, en respuesta a la solicitud de las defensas de la actual concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, y del anterior concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, dos de los nueve investigados (lo que antes se denominaba 'imputados') en el caso de las presuntas facturas falsas emitidas y pagadas por el Ayuntamiento de Jaén a la empresa zamorana Matinsreg, por el mantenimiento de las fuentes de la ciudad. Relación que según recuerda el auto surgió en verano de 2012 y que en poco más de trece meses supuso una facturación de más de cinco millones de euros a beneficio de Matinsreg.

En agosto de ese año, Rosa Cárdenas era alcaldesa accidental unos días por vacaciones del entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, también investigado. El coordinador de la Concejalía de Mantenimiento testificó hace dos meses que el día 8 de agosto de 2012 se reunió fuera del Ayuntamiento con el gerente de Matinsreg y el alcalde y que este le comunicó que dicha empresa se hacía cargo de las fuentes y semáforos; y que acto seguido el gerente de Matinsreg acudió al Ayuntamiento a recoger el documento firmado por Rosa Cárdenas.

Los empresarios declararon que el documento se lo entregó en mano la propia Cárdenas, según recoge el auto judicial. «Extremo este que de ser cierto» contradice el argumento en que se basa la solicitud de sobreseimiento de la concejala: que desconocía el asunto. A lo que añade que desconocer lo que se firma «no puede generar una ausencia de responsabilidad penal» y que, si bien no consta que Cárdenas participara en las reuniones y negociaciones previas, dicho documento fue «fundamental» pues hasta que Matinsreg no recibió este encargo, no prestó servicios. Un encargo adoptado «al margen de cualquier procedimiento administrativo de contratación» y sin fecha de terminación exacta.

El juez concluye que «resulta poco verosímil» que la entonces alcaldesa accidental desconociera el asunto, máxime cuando era sabido el «problema» creado con la marcha de la anterior empresa, Imesapi, las protestas de su plantilla, los intentos del gobierno municipal para que siguiera y los problemas de mantenimiento.

El exconcejal Del Moral, el exalcalde Fernández de Moya y el Ministerio Fiscal apoyaron el sobreseimiento, a diferencia de los denunciantes - los dirigentes socialistas Julio Millán y Manuel Fernández- y del administrador único de Matinsreg. El letrado del Ayuntamiento de Jaén - institución que se personó como perjudicada - también se opuso inicialmente, pero tres días después - «sin alegación de clase alguna», dice el auto - cambió su posición y dijo no oponerse al sobreseimiento.

El actual alcalde

El auto alude también a que alguna de las partes ha argumentado que el actual alcalde, Javier Márquez, firmó documentos similares. El juez señala que se desconoce la actuación administrativa concreta y el motivo o los efectos de tales documentos, por lo que «no cabe hacer un paralelismo» o analogía, «sin perjuicio de que en caso de que se ponga en conocimiento de este Juzgado la posible existencia de otros hechos de apariencia delictiva, deba de procederse conforme a derecho».

El concejal

Menos apoyo obtuvo la solicitud de sobreseimiento para Del Moral, puesto que la defensa de Fernández de Moya y la Fiscalía se opusieron, además de los denunciantes. El auto judicial la deniega «a la vista de los contundentes indicios de participación en los hechos de apariencia delictiva que concurren». Ya que, según esos indicios, el exconcejal de Mantenimiento, «junto con otros responsables políticos» del Ayuntamiento, «de forma ajena a cualquier procedimiento administrativo» y con la intermediación del empresario José Merino, «negociaron, eligieron y otorgaron sin ningún tipo de acto de contratación» a Matinsreg el mantenimiento de las fuentes, iniciándose una labor «tendente a la apropiación ilícita de dinero público por parte de la empresa y con la participación de varios de los investigados».

También recuerda el auto que el concejal daba el visto bueno a las facturas «aparentemente falsas» y que de él dependía la unidad administrativa que otorgaba el conforme. Edil que «además obtuvo indiciariamente determinados beneficios directos de la empresa», aludiendo a la contratación de dos familiares y de otras personas vinculadas a su concejalía.

Los delitos que se investigan son de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.