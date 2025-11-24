Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juzgado de instrucción en Jaén. E. L.

Los jueces reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia

La decana de los jueces en Jaén afirma que la capital será «la ciudad andaluza que más problemas tendrá»

E. López y P. García-Trevijano

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:28

La decana de los jueces en Jaén, Valle Elena Gómez, ha solicitado una moratoria para la implantación de la mayor reforma judicial de los últimos ... 40 años. El próximo 31 de diciembre, en mes y medio, deberá entrar en vigor la última fase de Ley de Eficiencia Judicial. Sin embargo, los profesionales de 54 capitales españolas, entre ellos magistrados de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, se han unido para solicitar al Ministerio de Justicia, así como a las administraciones autonómicas, que recapaciten y se aplace la decisión para evitar saturar aún más los tribunales.

