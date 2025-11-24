Los jueces reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia

La decana de los jueces en Jaén, Valle Elena Gómez, ha solicitado una moratoria para la implantación de la mayor reforma judicial de los últimos ... 40 años. El próximo 31 de diciembre, en mes y medio, deberá entrar en vigor la última fase de Ley de Eficiencia Judicial. Sin embargo, los profesionales de 54 capitales españolas, entre ellos magistrados de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, se han unido para solicitar al Ministerio de Justicia, así como a las administraciones autonómicas, que recapaciten y se aplace la decisión para evitar saturar aún más los tribunales.

La justicia afronta su mayor remodelación desde que se pusiera en marcha la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. La nueva ley introduce importantes reformas en la planta y demarcación. Lo más relevante es que los juzgados, tal y como los conocíamos, desaparecen. Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Es decir se suprimen los juzgados cerrados, que se agruparán por especialidad, y se cuenta con cuerpos comunes.

La situación en Jaén es «especialmente crítica», según explica la decana, con trece sedes dispersas que verán, de la noche a la mañana, cómo tienen que movilizar a su personal de un sitio a otro y sin tener claro, aún, sus funciones, tal como critican desde los sindicatos. «Habrá que adaptarse sin mudanza ni obras, y tampoco la digitalización de expedientes», manifiesta.

Y es que para lograr un trabajo adecuado con una distancia tan amplia entre las distintas sedes que deberían aunarse en la capital, se pretende que los jueces se comuniquen con los funcionarios a través del ordenador, con un sistema informático que todavía no está. Además, se requeriría también de obras, con juzgados de siete personas en las que, de golpe, deberán incorporar a ocho más, o deberían, para el funcionamiento correcto con la nueva ley.

«No mostramos nuestra oposición, sino que pedimos una moratoria», subraya la decana en Jaén, y hace hincapié en que la provincia y, en especial la capital, «es la ciudad andaluza que más problemas tendrá». Pues así como muchos cuentan con su Ciudad de la Justicia, el proyecto jienense lleva años con un terreno vacío, a la espera de que se ponga en marcha.

«Es necesario una implantación progresiva. Un cambio tan importante para la democracia merece tiempo»

A pesar que de la Junta anunció que para 2029 estaría la nueva edificación en activo, ubicada en el Bulevar, todavía queda tiempo y la nueva normativa entrará en vigencia desde enero de 2026. En algo más de un mes el cambio que se espera es de tal calibre que preocupa y mucho a los agentes judiciales. «Transmitimos nuestra preocupación, porque esto no puede funcionar así», indica Gómez.

Recuerda que «no se cuenta con medios materiales» para la reforma a la nueva ley, y que se ha intentado llevarla a cabo con coste cero, pero que no es suficiente para que se consigan los objetivos buscados con su aplicación. «A menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo diseñado por el legislador, en las grandes ciudades, no contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia, lo que puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados», se matiza en el documento enviado por los jueces.

Caos

Así, los jueces hacen hincapié en la inquietud por el «estado actual de la implantación y el escaso margen de tiempo previsto para la misma». «Nuestras sedes judiciales concentran el mayor volumen de litigiosidad por corresponder a las capitales de provincia y a los partidos judiciales con mayor número de Juzgados», apuntan, con una carga que va en aumento, según critican.

Denuncian que «no contamos, a fecha de hoy, ni con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes que integrarán la oficina judicial de cada Tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación». Todo ello, según indican, acarreará un «caos» a partir del 1 de enero, tal como indican también desde los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

De hecho, recalcan que muchos de estos Tribunales «carecen de los medios exigibles para que la transición sea posible». En Jaén, la más grave sería la falta de concentración de las sedes, además del volumen de asuntos judiciales, la reubicación adecuada de los espacios físicos, política de asignación informática de los miles de expedientes judiciales afectados, sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización, entre otros.

Disfunciones

Por todo ello, señalan que debería llevarse a cabo «el análisis de las disfunciones que se detecten en los Tribunales ya implantados y en su caso, adoptar las medidas adecuadas para su corrección». De hecho, son varias las sedes en la provincia jienense donde se ha implantado y se han realizado reformas por parte de inversión de la Junta para su funcionamiento. Aun así, falta mucho para que sean eficientes, según denuncian los propios trabajadores.

«Entendemos imprescindible contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades», afirman, por lo que reclaman una moratoria para su puesta en marcha definitiva.

A preguntas de IDEAL, la Consejería de Justicia manifiesta que la administración debe trabajar con el horizonte de que los cambios se aplicarán a partir del 31 de diciembre hasta que el Ministerio de Justicia se pronuncie. La administración autonómica reclamó sin resultado dotación económica al ministerio para aplicar la nueva ley. Cuestionado por IDEAL, el ministerio mantiene que «la previsión es completar la implantación de la ley el 31 de diciembre».